Общество

RT на русскомRT на русскомEngie оспорит штраф польского регулятора за «Северный поток — 2»

Французская нефтегазовая компания Engie обжалует штраф Управления по защите конкуренции и потребителей Польши (UOKiK) в размере 172 млн злотых (около $44,7 млн) за отсутствие содействия по делу о строительстве газопровода «Северный поток — 2».
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Польский антимонопольный регулятор UOKiK наложил штраф на крупную энергетическую компанию Европы – французскую Engie – за необоснованный отказ в отправке запрошенных документов по делу проекта «Северный поток — 2». Об этом сообщается в микроблоге регулятора в Twitter
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