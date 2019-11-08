Общество
RT на русскомEngie оспорит штраф польского регулятора за «Северный поток — 2»
Французская нефтегазовая компания Engie обжалует штраф Управления по защите конкуренции и потребителей Польши (UOKiK) в размере 172 млн злотых (около $44,7 млн) за отсутствие содействия по делу о строительстве газопровода «Северный поток — 2».
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Польский антимонопольный регулятор UOKiK наложил штраф на крупную энергетическую компанию Европы – французскую Engie – за необоснованный отказ в отправке запрошенных документов по делу проекта «Северный поток — 2». Об этом сообщается в микроблоге регулятора в Twitter.Аргументы и Факты07:14
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