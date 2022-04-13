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Eni и EGAS договорились увеличить добычу египетского газа для его поставок в Европу

Договоренности, отмечает ведомство, предусматривают также активизацию Eni поисково-разведочных работ как в "пределах уже существующих концессионных участков, так и на недавно приобретенных ею территориях".
ПРАЙМ
Как отмечается, "стороны договорились увеличить совместную добычу газа в краткосрочной перспективе".
ТАСС
Сделка вместе с подписанным в 2021 году соглашением о перезапуске завода по сжижению газа в Думьяте позволит обеспечить поставки до 3 млрд кубометров СПГ уже в этом году.
РЕН ТВ
Египет, стоявший у истоков создания в 2020 году газового форума Восточного Средиземноморья, стремится стать региональным энергетическим хабом.
ТАСС

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Египет и итальянская ENI договорились увеличить добычу газа для поставок в Европу
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