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Eni начала открытие двойного счета в Газпромбанке для оплаты российского газа в рублях

Итальянская компания Eni сообщила о начале процедуры открытия двойного счета в Газпромбанке для оплаты российского газа в рублях.
РИА Новости
12 мая Bloomberg сообщал, что 20 европейских компаний открыли счета в Газпромбанке, чтобы платить за поставки газа в рублях.
Коммерсантъ
Компания указывает, что на сегодняшний день «Газпром экспорт» и соответствующие федеральные органы России подтвердили, что выставление счетов и оплата за газ будут по-прежнему производиться в евро.
Коммерсантъ
После остановки «Газпромом» поставок газа в Польшу и Болгарию, которые отказались платить за топливо в рублях, ЕС пересмотрел позицию.
Lenta.ru

Подробнее о событии

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