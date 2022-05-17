Компания заявила, что решение принято после требования ООО "Газпром экспорт" о внесении изменений в действующие договоры между сторонами в соответствии с новым порядком расчетов за газ, установленным Москвой.
Президент России Владимир Путин 23 марта заявил о переводе оплаты поставок природного газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры против России, на рубли, чтобы отказаться от использования в расчетах долларов и евро.
Вашингтон привлекает членов международных террористических организаций, в том числе запрещенного в России «Исламского государства» (ИГ), в качестве наемников для участия в боевых действиях на Украине, заявили в российской Службе внешней разведки (СВР).