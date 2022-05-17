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Eni начала открытие двойного счета в Газпромбанке для оплаты российского газа в рублях

Итальянская компания Eni сообщила о начале процедуры открытия двойного счета в Газпромбанке для оплаты российского газа в рублях.
РИА Новости
Один из счетов будет открыт в евро, один – в рублях.
Ведомости
Компания заявила, что решение принято после требования ООО "Газпром экспорт" о внесении изменений в действующие договоры между сторонами в соответствии с новым порядком расчетов за газ, установленным Москвой.
РИА Новости
Президент России Владимир Путин 23 марта заявил о переводе оплаты поставок природного газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры против России, на рубли, чтобы отказаться от использования в расчетах долларов и евро.
РИА Новости

Подробнее о событии

Eni начала процедуру открытия счетов в Газпромбанке для оплаты поставок газа из России
ТАСС11:43
Eni начала открытие двойного счета в Газпромбанке для оплаты российского газа в рублях
РИА Новости10:27
Итальянская Eni сообщила о начале открытия счетов в Газпромбанке для оплаты газа рублями
RT на русском10:15
Компания Eni из Италии подтвердила переход на рублевые расчеты за газ
ФАН10:20
Итальянская Eni начала процедуру открытия счетов в Газпромбанке
Lenta.ru10:16
Итальянская Eni откроет счета в ГПБ без принятия поправок к контракту
Интерфакс10:24
Итальянская Eni начинает открывать счета в Газпромбанке без поправок к контракту
Известия10:12

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