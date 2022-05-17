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Eni начала открытие двойного счета в Газпромбанке для оплаты российского газа в рублях

Итальянская компания Eni сообщила о начале процедуры открытия двойного счета в Газпромбанке для оплаты российского газа в рублях.
РИА Новости
Компания заявила, что решение принято после требования ООО "Газпром экспорт" о внесении изменений в действующие договоры между сторонами в соответствии с новым порядком расчетов за газ, установленным Москвой.
РИА Новости
12 мая Bloomberg сообщал, что 20 европейских компаний открыли счета в Газпромбанке, чтобы платить за поставки газа в рублях.
Коммерсантъ
После остановки «Газпромом» поставок газа в Польшу и Болгарию, которые отказались платить за топливо в рублях, ЕС пересмотрел позицию.
Lenta.ru

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Eni начала процедуру открытия счетов в Газпромбанке для оплаты поставок газа из России
ТАССвчера в 11:43
Eni начала открытие двойного счета в Газпромбанке для оплаты российского газа в рублях
РИА Новостивчера в 10:27
Итальянская Eni сообщила о начале открытия счетов в Газпромбанке для оплаты газа рублями
RT на русскомвчера в 10:15
Компания Eni из Италии подтвердила переход на рублевые расчеты за газ
ФАНвчера в 10:20
Итальянская Eni начала процедуру открытия счетов в Газпромбанке
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Итальянская Eni откроет счета в ГПБ без принятия поправок к контракту
Интерфаксвчера в 10:24
Итальянская Eni начинает открывать счета в Газпромбанке без поправок к контракту
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