Компания заявила, что решение принято после требования ООО "Газпром экспорт" о внесении изменений в действующие договоры между сторонами в соответствии с новым порядком расчетов за газ, установленным Москвой.
Заявления президента Украины Владимира Зеленского о «проведении украинской стороной гуманитарной операции» по выводу военных с завода «Азовсталь» в Мариуполе демонстрируют пропаганду, основанную на лжи.
По данным издания, в рядах европейских союзников растут разногласия по поводу того, каким образом будет выстраиваться военное присутствие НАТО в Восточной Европе на фоне проводимой Россией спецоперации на Украине.
"Федеральной службой безопасности совместно с МВД в Кемерове задержан гражданин России, являющийся сторонником украинских нацистов, причастный к повреждению двух опор ЛЭП, повлекшему временное отключение электроэнергии на линии электропередачи в Кемеровской области", - отметили в ФСБ.