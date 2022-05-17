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Eni начала процедуру открытия счетов в Газпромбанке для оплаты поставок газа из России

"В виду истечения сроков оплаты в ближайшие дни Eni начала процедуру открытия в Газпромбанке двух счетов, один в евро, другой в рублях", - говорится в заявлении.
ТАСС
Компания указывает, что на сегодняшний день «Газпром экспорт» и соответствующие федеральные органы России подтвердили, что выставление счетов и оплата за газ будут по-прежнему производиться в евро.
Коммерсантъ
Глава Eni Клаудио Дескальци в марте заявил о невозможности оплаты российского газа в рублях.
РБК
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о переводе оплаты поставок газа для недружественных стран в рубли в конце марта.
Российская газета

Подробнее о событии

Eni начала процедуру открытия счетов в Газпромбанке для оплаты поставок газа из России
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Интерфаксвчера в 10:24
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Lenta.ruвчера в 10:16
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