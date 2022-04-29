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Eni не открывала рублевого счета и хочет платить за российский газ в евро

Итальянская энергетическая компания Eni SpA не открыла рублевые счета для оплаты газа, поставляемого из России, заявил журналистам финдиректор компании Франческо Гаттеи.
Интерфакс
Глава компании Клаудио Дескальци заявлял, что Eni не видит возможности покупать российский газ за рубли.
ТАСС
"Валюта договора и счеты-фактуры будут в евро, и мы не открывали счета в рублях", – заключил финансовый директор, чьи слова привели в информационном агентстве Ansa.
РЕН ТВ
Президент России Владимир Путин 23 марта заявил о переводе оплаты поставок природного газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры против России, в рубли, чтобы отказаться от использования в расчётах долларов и евро.
РИА Новости

Подробнее о событии

Eni не открывала рублевого счета и хочет платить за российский газ в евро
Интерфакс10:51
Финдиректор Eni об оплате российского газа: валюта договора и счета-фактуры будут в евро
ПРАЙМ10:47
Итальянская Eni опровергла сообщение об открытии рублёвого счета в Газпромбанке
Говорит Москва09:13
Финдиректор Eni Гаттеи сообщил, что компания продолжит платить за газ из России в евро
РЕН ТВ09:45
Eni опровергла планы платить за газ в рублях
Московский Комсомолец09:39
Итальянская компания Eni отказалась оплачивать поставки газа в рублях
Ведомости10:28
В Eni заявили, что компания не открывала рублевый счет в Газпромбанке
ТАСС09:06

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