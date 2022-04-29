Президент России Владимир Путин 23 марта заявил о переводе оплаты поставок природного газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры против России, в рубли, чтобы отказаться от использования в расчётах долларов и евро.
Как заявил в среду экс-премьер и председатель Союза отопителей Чехии Мирек Тополанек, в случае остановки импорта из России жители республики моментально окажутся "тотально зависимыми от возможных поставок из Германии, которая сама испытывает недостаток газа".
Суд в Латвии отменил решение Национального совета по электронным средствам массовой информации (NEPLP) о блокировке пяти российских телеканалов, входящих в холдинг «Газпром-Медиа», сообщил в Twitter руководитель совета Ивар Аболиньш.
Военный обозреватель газеты «Комсомольская правда» Виктор Баранец заявил, что президент РФ Владимир Путин словами об ответе Москвы на любое внешнее вмешательство в события на Украине возродил один из главных страхов НАТО.