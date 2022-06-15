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Eni получила от «Газпрома» уведомление о сокращении поставок газа в Италию

Итальянская энергетическая компания Eni ("Эни") получила от "Газпрома" уведомление об ограниченном сокращении поставок газа.
ТАСС
"Eni подтверждает, что "Газпром" сообщил об ограниченном сокращении поставок газа на сегодня примерно на 15%. Причины сокращения на данный момент не раскрываются. Eni постоянно следит за ситуацией", - сказал пресс-секретарь.
ТАСС
Руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев высказался в беседе с ФАН о поставках российского газа в Европу.
RT на русском
Вице-премьер России Александр Новак ранее заявил, что около половины из 54 компаний — клиентов «Газпром экспорта» открыли рублёвые счета для оплаты российского газа.
RT на русском

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Итальянская компания Eni получила от «Газпрома» уведомление о сокращении поставок газа
RT на русском05:41
Eni получила от «Газпрома» уведомление о сокращении поставок газа в Италию
ТАСС05:39
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