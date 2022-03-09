Будьте в Плюсе

Eni приостановила заключение новых контрактов на покупку российской нефти

Итальянская энергетическая компания Eni не станет заключать новых контрактов на закупку российской нефти.
ТАСС
2 марта Eni заявила о намерении продать свою долю в соединяющем Турцию и РФ газопроводе "Голубой поток", оператором которого выступает "Газпром".
ТАСС
Eni, крупнейшим акционером которой является итальянское казначейство, закупает российский газ на основе долгосрочных контрактов по формуле "бери или плати".
ТАСС
Как ранее писал «МК», BP и Shell объявили о выходе из российских активов в связи с военной спецоперацией России на Украине.
Московский Комсомолец

Подробнее о событии

Компания Eni приостановила заключение новых контрактов по закупке нефти из России
РИА Новости16:27
Итальянская Eni приостановила новые контракты на российскую нефть
News.ruвчера в 15:57
Eni приостановила заключение новых контрактов на покупку российской нефти
ТАССвчера в 15:21
Итальянская энергетическая компания Eni прекратит заключать новые контракты на закупку российской нефти
КМВ Новостивчера в 15:27
Eni приостановила заключение контрактов на российскую нефть
Взгляд.рувчера в 15:23
Итальянская компания Eni приостановила закупку российской нефти
Компаниявчера в 15:40
Итальянская Eni отказалась от покупки российской нефти — Bloomberg
ИА Красная Веснавчера в 15:20

Интересное

Кандидат от оппозиции Юн победил на президентских выборах в Южной Корее

На выборах президента Южной Кореи победу одержал оппозиционный кандидат Юн Сок Ёль, получивший 48,59% голосов, сообщает агентство Yonhap.
РБК16:24

Представитель генсека ООН заявил, что санкции не должны наносить ущерб обычным россиянам

Представитель генсека отметил, что принципиальная позиция ООН заключается в том, что необходимо отказаться от санкций, которые могли бы нанести ущерб гражданским лицам.
Lenta.ruвчера в 13:25

МЭР предложило вводить внешнее управление в ушедших с российского рынка компаниях

Минэкономразвития предложило вводить внешнее управление в ушедших с российского рынка компаниях, где более 25% принадлежит иностранцам, сообщили в пресс-службе ведомства.
РИА Новостивчера в 14:45

Псаки: США примут меры в случае конфискации Москвой активов покидающих РФ западных фирм

Власти США примут меры, если Москва займется конфискацией активов западных компаний, останавливающих работу в РФ.
ТАССвчера в 14:22

Минобороны признало присутствие срочников в операции на Украине

Минобороны России сообщило, что военнослужащие срочной службы присутствуют в частях российских вооруженных сил, участвующих в военной операции на Украине.
Коммерсантъвчера в 09:27

Елена Яковлева не может вывезти тело отца с Украины, чтобы похоронить

Елена Яковлева сообщила печальную новость — у нее скончался отец.
StarHit.ru16:20

Премьер Италии Драги заявил, что западные санкции против России продлятся долгое время

Мы не имеем никакого намерения отступать от нашей политики санкций, которые были согласованы со всеми союзниками, в то же время мы должны сделать все, чтобы они могли соответствовать нашим внутреннему курсу", - заявил Драги, отвечая на вопросы парламентариев в Палате депутатов итальянского парламента.
РИА Новостивчера в 11:12

Байден подпишет указ о дополнительном регулировании в сфере применения криптовалют

Президент США Джо Байден подпишет в среду указ о выработке в стране новых норм регулирования в сфере использования криптовалют, Вашингтон, в частности, рассчитывает, что это повысит эффективность американских санкций.
ТАССвчера в 06:09

Инсайдер сообщил, сколько может занять полное прохождение GTA 6

Источник фото: gamerant.com По словам игрового аналитика Майкла Патчера, GTA 6 может стать самой масштабной игрой за последнее время.
CQ.ru8 марта в 12:28

Sony приостанавливает все поставки ПО и продажи PlayStation в России

Представитель подразделения видеоигр Sony заявил, что компания приостановила все поставки программного и аппаратного обеспечения в страну, а также запуск новой гоночной игры Gran Turismo 7. PlayStation Store также больше не будет доступен в стране.
Газета.Ru16:14