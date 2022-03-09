Мы не имеем никакого намерения отступать от нашей политики санкций, которые были согласованы со всеми союзниками, в то же время мы должны сделать все, чтобы они могли соответствовать нашим внутреннему курсу", - заявил Драги, отвечая на вопросы парламентариев в Палате депутатов итальянского парламента.