Футбол
НИА-КрасноярскЕнисей — Балтика 2:2
Максим Плопа
|34′
Артём Делькин
|50′
|52′
Наилсон Медейрос
|90′+1′
Михаил Маркин
Уже завтра, 14 сентября, в Красноярске пройдет матч 13-го тура первенства ФНЛ. Футболисты «Енисея» примут на своем стадионе калининградскую «Балтику». Отметим, что в последних матчах «Балтика» выглядит предпочтительнее как по игре, так и по результатам.
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 14:12, Вашингтон
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