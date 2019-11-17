В 24-м туре первенства Футбольной национальной лиги состоялось сибирское дерби. Красноярский «Енисей» принимал томскую «Томь». Первый тайм прошел при значительном игровом преимуществе хозяев.

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Политика Россия согласилась отдать Украине ее корабли Процесс передачи Украине кораблей, задержанных в 2018 году в Керченском проливе, находится на завершающей стадии.

Политика Главу фракции партии Зеленского обвинили в сокрытии американского гражданства Глава крупнейшей фракции Верховной рады Украины "Слуга народа" Давид Арахамия имеет двойное гражданство и скрыл эту информацию при подаче документов кандидата в депутаты перед выборами в парламент: с таким обвинением выступил бывший нардеп от "Радикальной партии" Игорь Мосийчук.

Происшествия СМИ сообщили об убийстве офицера полиции протестующими в Иране В городе Керманшах на западе Ирана офицер полиции был убит в ходе столкновений с протестующими против роста цен на топливо.

Фигурное катание Фигуристка Трусова покинула стадион с огромным плюшевым медведем Российская фигуристка Александра Трусова опубликовала в сторис в своём Instagram видео, на котором она после победы на этапе Гран-при в Москве покидает стадион в обнимку с гигантским плюшевым медведем.

Экономика СМИ Франции: Россия делает успехи в отказе от доллара ЦБ РФ вкладывал в слабые валюты, такие как евро и юань, тем самым упустив ралли доллара, который укрепился на 6,5%. Если бы была сохранена прежняя структура своих резервов, то ЦБ получил бы рост, равный примерно 3,8%. Такова экономическая цена решения геополитических проблем, считают эксперты.

Политика Россия захотела провести нормандский саммит до конца 2019 года "До конца года будет проведена, да", - подчеркнул помощник Путина До этого в канцелярии президента Франции Эммануэля Макрона назвали дату проведения саммита в "нормандском формате".

Политика Лукашенко назвал условие отказа от интеграции с Россией Белорусский лидер Александр Лукашенко на встрече с журналистами в Минске выразил свое недовольство тем, что Москва каждый год "подсовывает" Белоруссии новые условия организации процесса интеграции.

Политика Матвиенко обсудила реконструкцию железных дорог на Кубе В кубинской Гаване председатель Совета федерации Валентина Матвиенко поговорила с вице-премьером Кубы Рикардо Кабрисасом Руисом о проекте реконструкции кубинских железных дорог.

Происшествия На Кубани начались похороны аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко В Краснодарском крае начались похороны аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, в убийстве которой обвиняется историк, бывший доцент этого же университета и ее сожитель Олег Соколов.