Футбол

Sibnovosti.ruSibnovosti.ruЕнисей — Томь 3:0

Енисей — Томь
3 – 0
Матч завершён
ФНЛ, сегодня
Красноярск, Стадион «Центральный»
Артём Делькин
58′
Артём Делькин
66′
Михаил Комков
68′
В 24-м туре первенства Футбольной национальной лиги состоялось сибирское дерби. Красноярский «Енисей» принимал томскую «Томь». Первый тайм прошел при значительном игровом преимуществе хозяев.
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