Футбол
Sibnovosti.ruЕнисей — Томь 3:0
Артём Делькин
|58′
Артём Делькин
|66′
Михаил Комков
|68′
В 24-м туре первенства Футбольной национальной лиги состоялось сибирское дерби. Красноярский «Енисей» принимал томскую «Томь». Первый тайм прошел при значительном игровом преимуществе хозяев.
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