Футбол

РИА ТомскРИА ТомскЕнисей — Томь 3:0

Енисей — Томь
3 – 0
Матч завершён
ФНЛ, сегодня
Красноярск, Стадион «Центральный»
Артём Делькин
58′
Артём Делькин
66′
Михаил Комков
68′
Футбольный матч между "Томью" и командой-аутсайдером "Енисей", который прошел в воскресенье в рамках 24-го тура Футбольной национальной лиги ("Олимп-ФНЛ") на красноярском стадионе, завершился со счетом 3:0 в пользу хозяев поля, следует из онлайн-трансляции на сайте томского клуба.
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