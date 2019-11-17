Футбольный матч между "Томью" и командой-аутсайдером "Енисей", который прошел в воскресенье в рамках 24-го тура Футбольной национальной лиги ("Олимп-ФНЛ") на красноярском стадионе, завершился со счетом 3:0 в пользу хозяев поля, следует из онлайн-трансляции на сайте томского клуба.

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