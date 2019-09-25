Футбол
Sport24.ru«Енисей» — «Зенит». Видеотрансляция
Прямая трансляция начнется в 15:25 мск. Ранее команды играли друг с другом два раза.
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Экономика
Forbes назвал крупнейшие по выручке в России иностранные компании
Российская версия журнала Forbes опубликовала рейтинг крупнейших иностранных компаний по выручке в России за 2018 год.
РБК 02:44
Технологии
«Ъ»: у ВТБ появился свой виртуальный мобильный оператор
ВТБ запустит в тестовом режиме в Москве свой виртуальный мобильный оператор "ВТБ Мобайл" с 25 сентября.
ТАСС вчера в 23:00
Политика
Зеленский прокомментировал сообщения о давлении со стороны Трампа
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал сообщения о том, что американский лидер Дональд Трамп оказывал на него давление.
RT на русском 04:13
Кино
Фильм «Кролик Джоджо» не выйдет в российский прокат
Кинокомпания "Двадцатый Век Фокс СНГ" не планирует выпускать фильм режиссера Тайки Вайтити "Кролик Джоджо" в российский прокат.
ТАСС 08:26
Происшествия
В Кирове предотвращено массовое убийство в школе
Заместитель руководителя управления противодействия экстремизму МВД Владимир Макаров заявил, что удалось предотвратить массовое убийство в одной из школ Кирова.
RT на русском вчера в 05:56
Происшествия
В Тюменской области похищенный няней младенец найден мертвым
24-летнюю девушку, которая присматривала за малышом, нашли в лесу в трех километрах от частного дома на улице Северной, в котором жила семья ребенка.
Российская газета 07:57
Транспорт
В МВД поддержали понижение допустимого порога превышения скорости
В МВД поддерживают идею снизить нештрафуемый порог превышения скорости с 20 до 10 километров в час, заявил в эфире "Авторадио" замруководителя Госавтоинспекции генерал-майор полиции Владимир Кузин.
РИА Новости 06:54
Общество
Приставам хотят разрешить взламывать двери квартир
Судебных приставов предложили наделить правом выламывать двери квартир и домов. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 07:51
Политика
Кабмин Украины одобрил законопроект о рынке земли
Кабмин Украины одобрил законопроект о рынке земель сельскохозяйственного назначения, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 07:25
Политика
Путин оценил военно-техническое сотрудничество России и Венесуэлы
Между Москвой и Каракасом сложились крепкие дипломатические отношения, в 1996 году стороны подписали Договор о дружбе и сотрудничестве.
РИА Новости 07:03
Здоровье
В Индии родился ребенок с тремя руками и четырьмя ногами
В одном из штатов Индии врачи сообщили о рождении девочки с 3-мя руками и 4-мя ногами.
Discover24 22 сентября в 04:27
Происшествия
Первый замглавы Екатеринбурга стал фигурантом уголовного дела
В отношении первого замглавы Екатеринбурга Александра Ковальчика возбудили уголовное дело о злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия, рассказал "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс 04:05
Политика
В Госдепе прокомментировали невыдачу виз членам российской делегации
В Госдепартаменте США прокомментировали ситуацию с невыдачей американской визы членам российской делегации, включая главу комитета Совета Федерации по международным делам Константина Косачева, которые планировали принять участие в работе 74-й сессии Генассамблеи ООН.
Московский Комсомолец вчера в 17:28
Общество
Сын Меган Маркл и принца Гарри появился на публике в ЮАР
Сын Меган Маркл и принца Гарри Арчи появился на публике во время турне родителей по Южно-Африканской Республике (ЮАР), об этом 25 сентября сообщает Associated Press.
REGNUM 07:13
Армия и оружие
На авиабазе Хмеймим появились защитные ангары для Су-34 и Су-35. Видео
В Сирии на территории российской авиабазы Хмеймим появились защитные комплексы для истребителей-бомбардировщиков Су-34 и истребителей Су-35, стоящих на боевом дежурстве.
REGNUM вчера в 15:09
Футбол
Ибрагимович закрутил мяч в ворота с отрицательного угла
Форвард закрутил мяч в ворота с отрицательного угла, и этот момент попал на видео.
Life.ru 06:53
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк сделала первое заявление после слухов о болезни матери
В начале сентября появились неутешительные известия о том, что Анастасия Заворотнюк оказалась в больнице после поездки в Европу.
Телепрограмма вчера в 10:01
Армия и оружие
Силовики обстреляли окраины Донецка, заявили в ДНР
РИА Новости 02:20
Политика
Политик из партии Меркель призвал снять санкции с России
Глава отделения «Христианско-демократического союза» (ХДС) в немецкой федеральной земле Тюрингия Майк Моринг призвал к процессу постепенного снятия санкций с России, который следует начать до 2021 года.
Известия 07:28
Хоккей
Панарин оформил дубль за «Рейнджерс», Бучневич отдал передачу
Get to know the name of Vitali Kravtsov, hockey friends. pic.twitter.com/KUSc3jkxFd — NHL (@NHL) September 25, 2019 Дублем отличился Артемий Панарин, который сначала забил на 31-й минуте с передачи Павла Бучневича, а на последней минуте забросил шайбу в пустые ворота.
Нева Спорт 02:04
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк составила завещание
Издание «Дни.ру» сообщает, что Анастасия Заворотнюк составила завещание в больнице.
Культуромания 06:01
Игры
The Last of Us Part II выйдет 21 февраля
Матч ТВ 07:43
Театры
Пласидо Доминго не будет выступать в Метрополитен-опере из-за #MeToo
Оперный певец ушел из театра из-за обвинений в сексуальных домогательствах.
Культуромания 02:27
Футбол
«Динамо» проиграло «Лучу» в Кубке России
Российская газета 07:07
Происшествия
Следователь по делу Устинова хочет уволиться
Следователь Ярослав Заварзин, который вел дело осужденного на три с половиной года актера Павла Устинова, подал рапорт об отставке.
Коммерсантъ 08:06
Экономика
В Счетной палате обеспокоены ростом цен на продукты в России
Аудитор Счетной палаты (СП) Алексей Каульбарс заявил, что рост цен на ряд продуктов в России на фоне хороших результатов уборочной кампании вызывает беспокойство.
Газета.Ru 06:38
Культура
Мединский опроверг наличие «культурного норматива» для школьников
Ранее в интернете опубликовали список обязательных для ознакомления учащихся произведений искусства в разных областях.
Говорит Москва 05:41
Общество
Иванка Трамп пришла на сессию Генассамблеи ООН без нижнего белья
iReactor вчера в 14:42