Футбол

Sport24.ruSport24.ru«Енисей» — «Зенит». Видеотрансляция

Прямая трансляция начнется в 15:25 мск. Ранее команды играли друг с другом два раза.
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Футбол, Кубок России, 1/16 финала, Енисей - Зенит, прямая текстовая онлайн трансляция

Sport.ru07:59

«Енисей» — «Зенит». Видеотрансляция

Sport24.ru07:10
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