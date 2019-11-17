Футбол
Чемпионат«Енисей» разгромил «Томь» в матче ФНЛ
Артём Делькин
|58′
Артём Делькин
|66′
Михаил Комков
|68′
В матче 24-го тура Футбольной национальной лиги красноярский «Енисей» принимал «Томь». Встреча прошла в Красноярске на стадионе «Футбол-арена Енисей» и завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев. В составе «Енисея» дубль оформил нападающий Артём Делькин на 57-й и 66-й минутах.
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