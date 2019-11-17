В матче 24-го тура Футбольной национальной лиги красноярский «Енисей» принимал «Томь». Встреча прошла в Красноярске на стадионе «Футбол-арена Енисей» и завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев. В составе «Енисея» дубль оформил нападающий Артём Делькин на 57-й и 66-й минутах.

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