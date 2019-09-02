Основное время противостояния завершилось со счетом 0:1 в пользу гостей. Единственный мяч на 82-й минуте забил арендованный из «Урала» 24-летний российский полузащитник Александр Ломакин — 0:1. Этот мяч стал для футболиста 12-м в составе «Енисея». Ранее Ломакин уже выступал за красноярский клуб.

Все про Спорт ру

Политика Болгария попросила не считать борьбу СССР с нацизмом освобождением Европы Министерство иностранных дел Болгарии призвало российское посольство не высказываться в поддержку тезиса о том, что СССР освободил Восточную Европу от нацизма.

Футбол Лукас Сантос: «Постараюсь отплатить ЦСКА за доверие» Говорят, что тут холодно, но я не вижу в этом проблемы. Рад, что ЦСКА верит в меня, постараюсь отплатить клубу за доверие, — сказал Сантос.

Армия и оружие В ЛНР зафиксировали прибытие в Донбасс украинских журналистов Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала прибытие журналистов украинских СМИ на позиции силовиков у линии соприкосновения в Донбассе, заявил во вторник на брифинге офицер пресс-службы оборонного ведомства республики Иван Филипоненко.

Политика Американский сенатор Майк Ли получил российскую визу На прошлой неделе сенатор-республиканец от штата Висконсин Рон Джонсон и сенатор-демократ от Коннектикута Крис Мерфи заявили, что российское правительство отказалось предоставить им визы.

Экономика Греф посетил Иркутскую область после критики Путиным Сбербанка Президент Сбербанка Герман Греф прибыл в Иркутскую область, пострадавшую от наводнения, сообщает пресс-служба банка.

Политика Глава МВД Грузии Георгий Гахария выдвинут на пост премьера Глава МВД Грузии Георгий Гахария выдвинут на пост премьер-министра страны, сообщил председатель партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили.

Здоровье Попова рассказала о планах по прививанию населения от гриппа Более 50% населения России планируется привить от гриппа в предстоящем эпидемическом сезоне, при этом среди людей, попадающих в группу риска, охват вакцинацией должен составить не менее 75%, заявила в интервью РИА Новости на площадке Восточного экономического форума глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Общество Любовь Соболь снова оштрафовали на 300 тыс. рублей «Соболь назначено наказание в виде административного штрафа в размере 300 тыс. рублей», — рассказали информагентству в суде.

Общество В Беслане почтили память жертв теракта Порядка 10 тысяч человек почтили память жертв террористического акта в Беслане за три дня, сообщили РИА Новости в администрации города.

Футбол ФИФА презентовала логотип ЧМ-2022 ФИФА на официальном сайте презентовала логотип ЧМ 2022 года, который пройдет в Катаре. Изогнутость линий символизирует песчаные дюны страны.

Шоу-бизнес Вдова Децла рассказала, что ей пришлось переехать после смерти рэпера У вдовы Децла накопилось множество претензий к Ирине Толмацкой, и она решила откровенно поделиться ими с пользователями социальных сетей.

Политика Рада направила законопроект о сокращении числа депутатов в КС Верховная рада Украины направила в Конституционный суд законопроект об уменьшении количества народных депутатов с 450 до 300 человек.

Происшествия Мать утонувшей в Турции россиянки рассказала о гибели дочери Мать погибшей в отеле в Анталье пятилетней девочки рассказала о произошедшем. Ее слова приводит телеканал РЕН ТВ.

Политика Лукашенко объяснил закрытие границы с Украиной Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, что его страна закрыла границу с Украиной из-за хлынувшего оттуда потока оружия.

Происшествия Потерявшаяся 20 лет назад девочка из Беларуси нашлась в России Гражданка Беларуси, которая в четырехлетнем возрасте потерялась в белорусской электричке, нашлась в России спустя 20 лет.

Авто Марка Ferrari представит в этом месяце два родстера Текущий год является одним из самых загруженных в истории для Ferrari с точки зрения выпуска новой продукции, поскольку два Spider следуют за гибридом SF90 Stradale и F8 Tributo купе.

Космос На 1-м энергоблоке Белорусской АЭС прошли гидравлические испытания трубопроводов и оборудования 1-го контура Как сообщается, специалисты уже приступили к выполнению испытаний систем безопасности на уплотненный 1й контур, также перенесенных с подэтапа А-3.1, после чего гидравлическим испытаниям на прочность и плотность подвергнутся трубопроводы и оборудования 2го контура на давление 11,5 МПа, выполнить которые планируется в 1й декаде сентября 2019 г.