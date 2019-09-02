Футбол
REGNUM«Енисей» выбил «Тюмень» из Кубка России
Основное время противостояния завершилось со счетом 0:1 в пользу гостей. Единственный мяч на 82-й минуте забил арендованный из «Урала» 24-летний российский полузащитник Александр Ломакин — 0:1. Этот мяч стал для футболиста 12-м в составе «Енисея». Ранее Ломакин уже выступал за красноярский клуб.
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«Тюмень» — «Енисей». Прогноз (к. 1.78) на матч Кубка России 3 сентября 2019 года
LiveSport.ruвчера в 06:01
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