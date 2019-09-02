Футбол

REGNUMREGNUM«Енисей» выбил «Тюмень» из Кубка России

Основное время противостояния завершилось со счетом 0:1 в пользу гостей. Единственный мяч на 82-й минуте забил арендованный из «Урала» 24-летний российский полузащитник Александр Ломакин — 0:1. Этот мяч стал для футболиста 12-м в составе «Енисея». Ранее Ломакин уже выступал за красноярский клуб.
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