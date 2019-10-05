Футбол
РИА Новости«Чертаново» сыграло вничью с «Спартаком-2» в матче первенства ФНЛ
|57′
Дмитрий Маркитесов
|61′
Александр Руденко
Владимир Бартасевич
|77′
Владислав Сарвели
|90′+1′
|90′+6′
Тимур Акмурзин
"Чертаново" сыграло вничью со второй командой московского "Спартака" в столичном дерби в рамках 16-го тура первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ), отыграв разницу в два мяча по ходу матча. Встреча, прошедшая в Москве в субботу, завершилась со счетом 2:2.
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