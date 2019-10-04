Футбол
Время НФК «Нижний Новгород» уступил «Енисею» в домашнем матче
ФК «Нижний Новгород» проиграл красноярскому «Енисею» в матче 5 октября, игра прошла в столице Приволжья, сообщается на сайте нижегородского клуба. На третьем минуте Палиенко после быстрой атаки послал мяч в «девятку» и открыл счет — 1:0 в пользу нижегородцев.
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