Религия

РБКРБКЕпархия пообещала вернуть захваченный монастырь под свое управление

Екатеринбургская епархия намерена вернуть под свое управление Среднеуральский женский монастырь, ранее захваченный последователями лишенного сана схиигумена Сергия.
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Лишенный сана схиигумен Сергий отказался покидать монастырь

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Схиигумен Сергий отказался покидать Среднеуральский монастырь

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Церковный суд лишил сана схиигумена Сергия. Его сторонники пообещали «стоять насмерть» за монастырь

66.ru05:22

Главные анонсы 3 июля

Коммерсантъвчера в 17:00
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Экономика

В России начались переводы от компаний гражданам по номеру телефона

Российские банки начали денежные переводы от юрлиц гражданам по номеру телефона в системе быстрых платежей (СБП).
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Спорт

IGN опубликовал два ролика прохождения игры Mortal Shell

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Новый препарат ускоряет восстановление после инсульта

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Верховный суд Турции разрешил превратить собор Святой Софии в мечеть

Верховный суд Турции постановил, что президент страны Реджеп Тайип Эрдоган может поменять статус собора Святой Софии в Стамбуле и превратить ее в мечеть.
Российская газета вчера в 09:11
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Политика

Путин поддержал присвоение 20 городам звания «город трудовой доблести»

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RT на русском вчера в 09:03
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Политика

В Минобороны прокомментировали слова Болтона о переговорах по ДРСМД

Замглавы Минобороны РФ Александр Фомин прокомментировал воспоминания бывшего советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона о переговорах по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), отметив, что его оценки существенно искажают реальные события.
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Серийному маньяку в Иванове вынесли пожизненный приговор

В Ивановской области суд приговорил к пожизненному лишению свободы серийного маньяка, который грабил, насиловал и убивал женщин, сообщает Герпрокуратура РФ.
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Психиатр, обследовавший Чикатило, пытался покончить с собой

По словам сиделки, мужчина пытался покончить с собой, но она успела его вовремя остановить.
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В Оренбуржье первый ЕГЭ сдавали чуть более 1 тыс. выпускников

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Путин поблагодарил граждан за голосование по конституционным поправкам

Президент России Владимир Путин поблагодарил граждан за голосование по конституционным поправкам. Трансляцию ведет телеканал "Россия 24".
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В Карачаево-Черкесии задержали пятерых активных экстремистов

Адепты запрещенного в Российской Федерации экстремистского религиозного объединения «Ат-Такфир Валь-Хиджра» активно пропагандировали свою идеологию, вербовали новых сторонников.
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Политика

Путин заявил о заинтересованности России в притоке мигрантов

Россия нуждается в притоке мигрантов для экономического развития. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в пятницу, 3 июля.
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Продажи смартфонов Honor без сервисов Google взлетели в России

Доля смартфонов Honor с предустановленным магазином приложений AppGallery выросла в 8 раз за 2 квартал 2020 года на российском рынке и достигла 8%. Как отмечает пресс-служба, это лучший показатель продаж смартфонов с собственной экосистемой за пределами Китая.
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Общество

Подозреваемых по делу MH17 вызвали в суд в Нидерландах 31 августа

Суд в Нидерландах вызвал подозреваемых по делу о крушении рейса MH17 на востоке Украины на следующий блок слушаний, которые начнутся 31 августа, заявил председательствующий судья Хендрик Стинхейс.
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