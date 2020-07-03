Религия
РБКЕпархия пообещала вернуть захваченный монастырь под свое управление
Екатеринбургская епархия намерена вернуть под свое управление Среднеуральский женский монастырь, ранее захваченный последователями лишенного сана схиигумена Сергия.
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«Из монастыря я не уйду»: лишенный сана отец Сергий выступил с проповедью о врагах
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