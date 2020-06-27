Екатеринбургская епархия в связи с сообщениями о нападении на телеведущую Ксению Собчак в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области заявила РИА Новости, что с первого дня просила журналистов не нагнетать ситуацию.

Епархия прокомментировала нападение на Собчак в уральском монастыре

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