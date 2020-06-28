Происшествия
РБКЕпархия прокомментировала жалобы Собчак на нападение в монастыре
Церковь просила журналистов быть осторожными в связи с ситуацией в Среднеуральском женском монастыре. Об этом заявили РБК в пресс-службе Екатеринбургской епархии на запрос об инциденте с журналисткой Ксенией Собчак.
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«Там я узнала, что такое день рождения»: бывшая послушница — о жизни в Среднеуральском монастыре
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Организаторы премии фигуристов Международного союза конькобежцев (ISU) Skating Awards должны четко пояснить технологию отбора лауреатов, чтобы не возникало вопросов подобно тому, почему Алины Загитовой нет в списке номинантов, а Евгения Медведева в нем присутствует, заявил РИА Новости почетный президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Валентин Писеев.
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