Церковь просила журналистов быть осторожными в связи с ситуацией в Среднеуральском женском монастыре. Об этом заявили РБК в пресс-службе Екатеринбургской епархии на запрос об инциденте с журналисткой Ксенией Собчак.

Епархия прокомментировала жалобы Собчак на нападение в монастыре

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