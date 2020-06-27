Происшествия
РБКЕпархия прокомментировала жалобы Собчак на нападение в монастыре
«Епархия с первого дня просила журналистов не нагнетать ситуацию, поскольку в Среднеуральском монастыре сегодня сложилась духовно нездоровая обстановка», — сообщили в пресс-службе. В епархии добавили, что в ситуации с Собчак разберутся правоохранительные органы.
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с чего всё началось
Ксения Собчак заявила о нападении на нее и на ее съемочную группу в Среднеуральском женском монастыре — этот монастырь ранее самовольно взял под контроль схиигумен Сергий.Полит.ру07:36
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Общество
Кому в России с 1 июля прибавят до 3,5 тысяч рублей к пенсии
На прибавку к пенсии могут рассчитывать свыше 40 тыс. граждан РФ. Размер прибавки составит от 3 тыс. до 3,5 тыс. рублей.
Evo-rus.com 04:08
Футбол
«Динамо» – ЦСКА. Марадишвили, Влашич и Чалов в старте. Видеотрансляция и текстовый онлайн начнутся в 19:00
В 24-м туре РПЛ «Динамо» сыграет с ЦСКА. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию этой игры.
Sports.ru 06:10
Политика
Суд отклонил запрос обвиняемого на перевод дела MH17 на русский язык
Нидерландский суд отклонил запрос обвиняемого по делу о крушении рейса MH17 россиянина Олега Пулатова на перевод всего досье на русский язык, сообщил прокурор Тейс Бергер.
РИА Новости вчера в 09:46
Общество
Гастроэнтеролог развеял мифы о чае
Гастроэнтеролог Алексей Парамонов разобрал популярные мифы о чае. Об этом сообщают "Аргументы и факты".
Газета.Ru 09:34
Космос
Астрономы обнаружили умирающую радиогалактику
Наблюдая область ELAIS N1 в созвездии Дракона при помощи GMRT (Giant Metrewave Radio Telescope), южноафриканские и индийские астрономы обнаружили умирающую радиогалактику с красным смещением 0,33.
N+1 05:08
Общество
«Новая газета» пожаловалась на запрет вывезти на экспертизу пробы воды из Норильска
Интерфакс 08:37
Происшествия
Нападение солдата на машину ФСО перед парадом в Москве попало на видео
В интернете появилась запись нападения 22-летнего рядового 27-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады Никиты Еременко на машину ФСО перед парадом Победы на Красной площади 24 июня.
РБК 25 июня в 18:03
Футбол
Полиция задержала фанатов «Спартака» перед игрой с «Уфой»
Газета.Ru 08:02
Общество
Адвокат заявил, что Ефремов отрекся от оппозиции
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что актер попросил от его имени сделать заявление о смертельном ДТП.
BFM.ru 07:44
Общество
Авианосец «Адмирал Кузнецов» вернется в состав ВМФ в 2022 году
Знаменитый российский авианосец "Адмирал Кузнецов" вернется в состав Военно-морского флота (ВМФ) РФ после ремонта, который должен закончиться в 2022 году.
iReactor 25 июня в 04:50
Футбол
«Оренбургу» могут присудить техническое поражение в матче с «Уралом»
Член совета директоров «Оренбурга» Василий Столыпин допускает, что его клубу будет присуждено техническое поражения в следующем матче РПЛ против «Урала», который должен пройти 1 июля.
Metaratings 10:20
Происшествия
На Хорошевском шоссе в Москве перекрыты две полосы из-за обвала грунта
"На Хорошевском шоссе, в районе дома 39 строение 1 произошел провал грунта на проезжей части", - говорится в твите.
Газета.Ru 06:15
Шоу-бизнес
Дело о разводе Пелагеи и Ивана Телегина суд рассмотрит 9 июля
9 июля будет рассмотрено дело по вопросу развода между хоккеистом из ЦСКА Иваном Телегиным и певицей Пелагеей.
RuNews24.ru вчера в 13:28
Экономика
Строительство дороги северного обхода Твери обойдется более чем в 60 млрд рублей
Стоимость строительства дороги северного обхода Твери в составе М-11 составит более чем 60 млрд рублей.
ТАСС 11:02
Кино
Марго Робби сыграет в новой части «Пиратов Карибского моря»
Evo-rus.com 08:42
Происшествия
Смерч в Вологодской области сняли на видео
Смерч в Вологодской области снял на видео приехавший в отпуск житель Мурманска Андрей Бегунов.
Газета.Ru 10:17
Экономика
Уолл-стрит: Nasdaq снова закрылся выше 10 000 пунктов
К концу торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones вырос на 299,66 пункта (1,18%), до 25 745,60 пункта.
REGNUM 25 июня в 16:57
Экономика
В России с 1 июля вырастут тарифы ЖКХ
Глава ОНК Наталья Чернышева выразила мнение, что в министерстве прислушались к просьбам по поводу поддержки в отношении ресурсосберегающих фирм, но следует помнить, что подобные действия могут спровоцировать приход к противоположным итогам.
Live24 04:42
Общество
Российские туроператоры начали отменять туры за рубеж в июле
"Туроператоры не возлагают больших надежд на возобновление международного туризма в ближайший месяц, не хотят рисковать, а потому аннулируют туры с вылетами в июле", - говорится в сообщении.
ТАСС 08:41
Шоу-бизнес
Наташа Королева примерила длинную челку и помолодела на 20 лет
Российская певица Наташа Королева кардинально изменила прическу, благодаря которой стала выглядеть свежее и моложе на несколько лет.
Экономика сегодня 03:06
Происшествия
Адвокат опроверг требование компенсации семьей Захарова
РБК вчера в 14:38
Здоровье
Названы идеальные продукты для очищения легких от вредной слизи
Медиками были названы идеальные продукты, содействующие очищению легких от скоплений слизи, улучшающие защиту органа дыхания от воздействия грязного воздуха, помогающие лучше дышать.
MedikForum.ru 25 июня в 05:25
Политика
МИД опроверг причастность России к убийству военных США в Афганистане
В МИД России назвали фейком информацию, что РФ якобы причастна к заказным убийствам американских военнослужащих в Афганистане.
Газета.Ru 03:38
Общество
Эксперимент по внедрению цифрового образования проведут в России
Участниками внедрения стали Алтайский и Пермский край, Астраханская, Калужская, Калининградская, Кемеровская, Новгородская, Нижегородская, Новосибирская, Московская, Сахалинская, Тюменская, Челябинская области и Ямало-Ненецкий автономный округ В рамках эксперимента, в школах проведут высокоскоростной интернет со скоростью не менее 100 Мб / с в городе и не менее 50 Мб / с в сельской местности.
Телеканал 360° вчера в 16:18
Общество
Раскрыта личность американского полицейского с татуировкой «Россия»
Российская газета 02:56
Космос
Роковой день 2020 года: Какую опасность несет полный парад планет 4 июля?
Прогнозы на 4 июля 2020 год не самые радужные, многие издания предвещают войну, конец света и гибель человечества от смертельного вируса.
Курьер. Среда. Бердск 25 июня в 05:49
Общество
Мишустин подписал постановление о выплатах семьям с детьми до 16 лет
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства о единовременной выплате семьям 10 000 рублей на каждого ребенка в возрасте до 16 лет.
Российская газета вчера в 04:37
Шоу-бизнес
Похудевший на 100 кг Фадеев поразил пользователей Instagram
Российский продюсер Максим Фадеев продемонстрировал свое фото после похудения на 100 кг. Снимок он опубликовал 27 июня в своем Instagram.
Известия 11:00
Происшествия
В Астрахани матери замурованного в бетон ребенка предъявлено обвинение
Женщине, подозреваемой в убийстве 12-летнего сына, тело которого было найдено замурованным в бетон, предъявлено обвинение в его убийстве, пишет следственное управление СК по области.
Газета.Ru вчера в 09:44