с чего всё началось

«Епархия с первого дня просила журналистов не нагнетать ситуацию, поскольку в Среднеуральском монастыре сегодня сложилась духовно нездоровая обстановка», — сообщили в пресс-службе. В епархии добавили, что в ситуации с Собчак разберутся правоохранительные органы.

Епархия прокомментировала жалобы Собчак на нападение в монастыре

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