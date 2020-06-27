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РБКРБК

Епархия прокомментировала жалобы Собчак на нападение в монастыре

«Епархия с первого дня просила журналистов не нагнетать ситуацию, поскольку в Среднеуральском монастыре сегодня сложилась духовно нездоровая обстановка», — сообщили в пресс-службе. В епархии добавили, что в ситуации с Собчак разберутся правоохранительные органы.В источнике
С чего всё началось
Ксения Собчак заявила о нападении на нее и на ее съемочную группу в Среднеуральском женском монастыре — этот монастырь ранее самовольно взял под контроль схиигумен Сергий.
Полит.ру07:36
Подробнее о событии

Епархия прокомментировала жалобы Собчак на нападение в монастыре

РБК10:33

Собчак сообщила в полицию о нападении на ее съемочную группу в Среднеуральском монастыре

ТАСС11:27

Собчак опубликовала видео нападения на свою съемочную группу

Дождь10:25

Епархия порекомендовала не посещать монастырь, где напали на Собчак

РИА Новости12:48

В СЖР назвали неприемлемым нападение на Собчак в монастыре

Говорит Москва12:04

Нападение на Собчак. Что произошло в Среднеуральском женском монастыре

URA.Ru13:34

Избитые люди и стертые записи: 5 главных фактов о нападении на Ксению Собчак в Среднеуральском монастыре

Екатеринбург Онлайн13:27
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США могут выделить 3,8 миллиарда долларов на «сдерживание России»

Комитет палаты представителей США по вооруженным силам предлагает выделить на "сдерживание России" в следующем финансовом году 3,8 миллиарда долларов, говорится в предложении комитета по оборонному бюджету США.
РИА Новости13:37
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Суд приговорил Кирилла Серебренникова к трем годам заключения условно

Мещанский суд Москвы приговорил к трем годам условно режиссера, художественного руководителя «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова, который обвиняется в хищении 129 млн рублей, обналиченных в рамках реализации проекта «Платформа».
Известиявчера в 13:24
2,5K
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Саакашвили заявил об отсутствии государства на Украине

На Украине государство перестало существовать, так как его заменили чиновники, которые преследуют свои, а не государственные интересы, уверен глава украинского Исполнительного комитета реформ Михаил Саакашвили.
Газета.Ru10:51
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Американские ученые сообщили о «зловещих щупальцах» коронавируса

Группа ученых из Калифорнийского университета в Сан-Франциско обнаружила, что вирус SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19, способен протянуть от пораженных клеток нити, похожие на щупальца, что позволяет инфекции быстро распространяться по организму.
РБК13:24
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Чубайс стал членом совета директоров «Системы»

В совет директоров "Системы" вошли Владимир Чирахов, экс-глава "Детского Мира" и президент корпорации с апреля 2020 года, а также глава "Роснано" Анатолий Чубайс и бывший заместитель премьер-министра Люксембурга Этьен Шнайдер.
Интерфакс04:29
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NYT: США обвинили РФ в причастности к убийствам американских военных

В статье утверждается, что боевикам, связанным с радикальным движением «Талибан» (организация запрещена в России), Россия будто бы предлагала за вознаграждение убивать военных из западной коалиции.
REGNUM00:59
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Рынок автомобилей переживает самый тяжелый кризис в истории. Что может его спасти?

Остановка заводов, закрытие дилерских центров, разрушенные цепочки поставок, затоваренные склады готовой продукции, тысячи уволенных сотрудников и небывалый спад продаж — весной 2020 года автомобильная промышленность пережила тяжелейший кризис в истории.
Lenta.ru24 июня в 17:03
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Адвокат опроверг требование компенсации семьей Захарова

26 июня адвокат актера Эльман Пашаев сообщил телеканалу "360", что потерпевшая сторона требует "космические суммы" в качестве компенсации — 100 – 150 млн руб. Ранее Пашаев говорил, что сумма компенсации от Ефремова для семьи Сергея Захарова может составить около 1 – 1,5 млн руб. ДТП с участием Ефремова произошло на Садовом кольце вечером 8 июня.
РБКвчера в 14:38
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