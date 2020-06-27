Епархия прокомментировала жалобы Собчак на нападение в монастыре
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«Епархия с первого дня просила журналистов не нагнетать ситуацию, поскольку в Среднеуральском монастыре сегодня сложилась духовно нездоровая обстановка», — сообщили в пресс-службе. В епархии добавили, что в ситуации с Собчак разберутся правоохранительные органы.В источнике
С чего всё началось
Ксения Собчак заявила о нападении на нее и на ее съемочную группу в Среднеуральском женском монастыре — этот монастырь ранее самовольно взял под контроль схиигумен Сергий.
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