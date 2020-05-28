Игры

News.ruNews.ruEpic Games Store бесплатно раздаёт сборник Borderlands

Компания Epic Games начала раздачу Borderlands: The Handsome Collection в Epic Games Store. Пользователи онлайн-сервиса могут забрать сборник до 4 июня. За активацию Epic Games, как и в случае с предыдущими раздачами GTA V и Civilization VI, даёт купон на 650 рублей, действующий до 1 ноября.
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🔥 В EGS бесплатно раздают Borderlands: The Handsome Collection

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Epic Games Store бесплатно раздаст Borderlands: The Handsome Collection

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