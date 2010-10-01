Общество
REGNUMEpic Games Store назвал первую игру в предновогодней бесплатной раздаче
Онлайн-магазин Epic Games Store сегодня, 19 декабря 2019 года, запустил предновогоднюю распродажу и начал бесплатную раздачу игр. Первым проектом, участвующим в акции, стала Into the Breach от Subset Games. Получить её можно будет до 19:00 по московскому времени 20 декабря 2019 года.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7108 источников, обновлено в 14:06, Ашберн
Происшествия
Четверо полицейских погибли в ДТП на трассе на Алтае
В салоне ВАЗ находились пять полицейских, четверо из них погибли на месте, ещё одна сотрудница доставлена в больницу.
Политика
СМИ узнали о попытке Госдепа помешать «санкциям из ада» против России
Администрация американского лидера Дональда Трампа пытается помешать введению новых санкций против России.
Здоровье
Минздрав: после инфаркта и инсульта лекарствами обеспечат бесплатно
Россиян, которые перенесли инфаркт, инсульт или сердечно-сосудистые операции, с 2020 года будут обеспечивать бесплатными лекарствами, сообщают РИА Новости.
Общество
Подмосковный суд утвердил приговор осужденной за гашиш израильтянке
Московский областной суд оставил в силе приговор 26-летней гражданке США и Израиля Нааме Иссасхар, осужденной по делу о контрабанде гашиша.
Политика
Путин заявил о признавшей ДНР и ЛНР Украине
Президент России Владимир Путин заявил, что Украина сама признала власти самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).
Спорт
Путин отреагировал на решение WADA отстранить Россию
Президент России Владимир Путин на большой пресс-конференции прокомментировал решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить российских спортсменов от участия в Олимпийских играх и чемпионатах мира.
Общество
Госпитализирован Михаил Горбачев
Бывший президент СССР Михаил Горбачев госпитализирован с воспалением легких.
Экономика
Сбербанк и Mail.ru Group закрыли сделку по СП в еде и транспорте
Сбербанк и Mail.ru Group (MRG) закрыли сделку по созданию совместного предприятия в сфере цифровых технологий для рынка продуктов питания и транспорта, сообщили компании.
Авто
АвтоВАЗ выпустил 400-тысячную Lada Vesta
Автозавод LADA Ижевск выпустил в декабре 400-тысячный автомобиль семейства LADA Vesta.
Армия и оружие
Легендарному советскому танку Т-34 исполнилось 80 лет
Легендарному советскому танку Т-34 сегодня исполнилось 80 лет.
Политика
Путин назвал странным решение Ленина по Украине
Решение лидера большевиков Владимира Ульянова (Ленина) передать Украинской Советской Социалистической Республике (УССР) русские территории было странным.
Политика
Путин не ответил на вопрос о предполагаемых дочерях
Происшествия
Убийцу двух женщин казнили в Белоруссии
Смертный приговор в отношении Александра Осиповича, признанного виновным в убийстве двух женщин, привели в исполнение в Белоруссии.
Общество
Опубликовано видео инцидента с Челябинским метеоритом
Исторический музей Южного Урала показал видео, на котором можно увидеть самопроизвольное поднятие защитного купола, под которым хранится фрагмент Челябинского метеорита.
Общество
Угрожавшему расстрелять Грету Тунберг вынесли приговор в Швеции
40-летнего жителя Швеции, который писал Грете Тунберг письма с угрозами, приговорили к условному сроку и 200 часам общественных работ.
Общество
Путин заявил об уголовных делах против пяти полицейских из-за Голунова
В России возбуждены уголовные дела в отношении пяти сотрудников МВД, уволенных после задержания журналиста Ивана Голунова, заявил президент Владимир Путин на пресс-конференции.
Футбол
Слуцкий официально возглавил «Рубин»
Единоборства
Емельяненко и Исмаилов договорились о проведении боя
Боец ММА Магомед Исмаилов договорился о проведении боя против Александра Емельяненко.
Общество
Путин заявил о продолжении работы над ростом доходов россиян
Государство продолжит работать над ростом реальных доходов населения, заявил президент РФ Владимир Путин на ежегодной итоговой пресс-конференции.
Футбол
«Ливерпуль» вышел в финал клубного чемпионата мира
Футбол
Анчелотти может возглавить «Эвертон»
Анчелотти прилетел в Ливерпуль и провёл встречу с владельцем "Эвертона" и обсудил перспективы развития клуба.
Биатлон
Логинов высказался о провальном мужском спринте
Российский биатлонист Александр Логинов высказался о выступлении в спринтерской гонке на третьем этапе Кубка мира.
Политика
Рада приняла закон о штрафах за «кнопкодавство» среди депутатов
Парламент Украины на заседании в четверг принял в целом закон относительно обеспечения личного голосования депутатами Верховной рады, которым предлагается ввести штрафы за неперсональное голосование, такое решение поддержал 261 парламентарий при необходимом минимуме в 226 голосов.
Происшествия
Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении Шестуна
"Сегодня, 19 декабря 2019 года, в Генеральной прокуратуре Российской Федерации утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего главы Серпуховского района Московской области Александра Шестуна",- сказали в надзорном ведомстве.
Общество
«Роснефть» провела кадровые перестановки
Сменились кураторы блоков добычи, геологии и кадров «Роснефть» провела одну из самых масштабных серий кадровых перестановок за последние годы.
Общество
СКР проверит информацию о домах ветеранов в Сочи после вопроса Путину
Следователи проверяют информацию о нарушении прав ветеранов Великой Отечественной войны в Сочи, говорится в сообщении Следственного комитета России (СКР).