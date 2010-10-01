Онлайн-магазин Epic Games Store сегодня, 19 декабря 2019 года, запустил предновогоднюю распродажу и начал бесплатную раздачу игр. Первым проектом, участвующим в акции, стала Into the Breach от Subset Games. Получить её можно будет до 19:00 по московскому времени 20 декабря 2019 года.

Общество Подмосковный суд утвердил приговор осужденной за гашиш израильтянке Московский областной суд оставил в силе приговор 26-летней гражданке США и Израиля Нааме Иссасхар, осужденной по делу о контрабанде гашиша.

Политика Путин заявил о признавшей ДНР и ЛНР Украине Президент России Владимир Путин заявил, что Украина сама признала власти самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Спорт Путин отреагировал на решение WADA отстранить Россию Президент России Владимир Путин на большой пресс-конференции прокомментировал решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить российских спортсменов от участия в Олимпийских играх и чемпионатах мира.

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Происшествия Убийцу двух женщин казнили в Белоруссии Смертный приговор в отношении Александра Осиповича, признанного виновным в убийстве двух женщин, привели в исполнение в Белоруссии.

Общество Опубликовано видео инцидента с Челябинским метеоритом Исторический музей Южного Урала показал видео, на котором можно увидеть самопроизвольное поднятие защитного купола, под которым хранится фрагмент Челябинского метеорита.

Футбол Анчелотти может возглавить «Эвертон» Анчелотти прилетел в Ливерпуль и провёл встречу с владельцем "Эвертона" и обсудил перспективы развития клуба.

Биатлон Логинов высказался о провальном мужском спринте Российский биатлонист Александр Логинов высказался о выступлении в спринтерской гонке на третьем этапе Кубка мира.

Политика Рада приняла закон о штрафах за «кнопкодавство» среди депутатов Парламент Украины на заседании в четверг принял в целом закон относительно обеспечения личного голосования депутатами Верховной рады, которым предлагается ввести штрафы за неперсональное голосование, такое решение поддержал 261 парламентарий при необходимом минимуме в 226 голосов.

Происшествия Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении Шестуна "Сегодня, 19 декабря 2019 года, в Генеральной прокуратуре Российской Федерации утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего главы Серпуховского района Московской области Александра Шестуна",- сказали в надзорном ведомстве.