Общество

REGNUMREGNUMEpic Games Store назвал первую игру в предновогодней бесплатной раздаче

Онлайн-магазин Epic Games Store сегодня, 19 декабря 2019 года, запустил предновогоднюю распродажу и начал бесплатную раздачу игр. Первым проектом, участвующим в акции, стала Into the Breach от Subset Games. Получить её можно будет до 19:00 по московскому времени 20 декабря 2019 года.
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Epic Games Store назвал первую игру в предновогодней бесплатной раздаче

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