Онлайн-магазин Epic Games Store сегодня, 19 декабря 2019 года, запустил предновогоднюю распродажу и начал бесплатную раздачу игр. Первым проектом, участвующим в акции, стала Into the Breach от Subset Games. Получить её можно будет до 19:00 по московскому времени 20 декабря 2019 года.

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Происшествия Опубликованы кадры ликвидации террориста, атаковавшего ФСБ в Москве Как ранее сообщала «Русская Весна», сегодня около 18:10 трое террористов атаковали приемную ФСБ на улице Кузнецкий Мост, дом 23, открыв огонь из огнестрельного оружия.

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Политика Путин назвал автора украинской идентичности Президент России Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции рассказал, кто стал автором украинской идентичности.

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Армия и оружие ПНС Ливии одобрило активизацию соглашения о сотрудничестве с Турцией Заседающее в окруженном войсками Халифы Хафтара Триполи правительство национального согласия Ливии одобрило вступление в силу соглашения о военном сотрудничестве с Турцией, говорится в его заявлении.