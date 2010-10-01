Общество

iReactoriReactorEpic Games Store объявил о начале предновогодней распродажи

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Онлайн-магазин Epic Games Store 19 декабря запустил предновогоднюю распродажу, а также сообщил о бесплатной раздаче некоторых игр. Первым проектом, который может достаться совершенно бесплатно, оказался Into the Breach от Subset Games.
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