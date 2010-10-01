Игры
REGNUMEpic Games Store назвал первую игру в предновогодней бесплатной раздаче
Онлайн-магазин Epic Games Store сегодня, 19 декабря 2019 года, запустил предновогоднюю распродажу и начал бесплатную раздачу игр. Первым проектом, участвующим в акции, стала Into the Breach от Subset Games. Получить её можно будет до 19:00 по московскому времени 20 декабря 2019 года.
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Политика
Россия и Украина договорились по газу
"Россия и Украина подготовили проект детального протокола по газу и надеются в ближайшее время выйти на окончательные договоренности", - сказал глава Минэнерго России Александр Новак (цитата по РИА новости).
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Президент России Владимир Путин на большой пресс-конференции прокомментировал решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить российских спортсменов от участия в Олимпийских играх и чемпионатах мира.
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Россияне пострадали при столкновении яхты и катера в Таиланде
При столкновении погиб капитан скоростного катера, 12 туристов из России, Эстонии, Пакистана, Великобритании, Ирана и Египта пострадали.
Фигурное катание
Загитова поделилась эмоциями после выступления на футбольном стадионе
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Администрация Трампа встала на защиту России против санкций DASKA
Профильный комитет сената США по международным отношениям 18 декабря одобрил законопроект о существенном ужесточении санкций против России — Defending American Security from Kremlin Aggression Act (DASKA).
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Кино
Критики назвали «Кошек» самым бессмысленным фильмом 2019 года
Кинокритики назвали экранизацию бродвейского мюзикла "Кошки" самым бессмысленным фильмом уходящего года.
Происшествия
В Тбилиси совершено покушение на сына первого президента Грузии
В Тбилиси в четверг вечером было совершено покушение на сына первого президента Грузии Звиада Гамсахурдия Цотнэ, сообщают грузинские СМИ.
Наука
Выяснены результаты реформы присуждения ученых степеней
Исследователи из Центра институционального анализа науки и образования Европейского университета в Санкт-Петербурге проанализировали статистику защит, чтобы понять, как изменилась динамика присуждаемых ученых степеней после реформы, проведенной ВАК в 2013 — 2015 годах.
Космос
Запуск «Союза» с космодрома Куру перенесен
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Путин заявил о продолжении работы над ростом доходов россиян
Государство продолжит работать над ростом реальных доходов населения, заявил президент РФ Владимир Путин на ежегодной итоговой пресс-конференции.
Авто
Новый Mercedes-Maybach S-класса проходит испытания холодом
Mercedes вовсю готовит новое поколение S-класса, и, несмотря на всеобщее помешательство на электромобилях, не собирается отказываться от сверхроскошного Maybach с 12-цилиндровым мотором.
Здоровье
Путин ответил на вопрос о помощи больным детям
Президент России подчеркнул, что медицинская помощь в стране должна быть бесплатной, в первую очередь для детей.
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Победа заключительной девятой части "Звездных войн", завидная выдержка "Джуманджи: Новый уровень", неплохой старт экранизации мюзикла "Кошки" и премьера фильма "Скандал" об обвинениях в домогательствах экс-главы FOX Роджера Эйлса: "Газета.Ru" представляет традиционный прогноз американского бокс-офиса на предстоящие выходные.
Шоу-бизнес
Настя Каменских позировала обнаженной в Мексике
Настя Каменских поделилась с подписчиками откровенным снимком, который был сделан во время отдыха в Мексике.
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Цыпкин поссорился с Собчак из-за фотосессии своей жены
Мужчина уличил ведущую в зависти Сегодня Ксения Собчак публично высказалась об откровенных фотосессиях в "Инстаграме".
Политика
Как прошла большая пресс-конференция Владимира Путина
В Москве прошла 15-я по счёту большая пресс-конференция президента России Владимира Путина.
Общество
СКР проверит информацию о домах ветеранов в Сочи после вопроса Путину
Следователи проверяют информацию о нарушении прав ветеранов Великой Отечественной войны в Сочи, говорится в сообщении Следственного комитета России (СКР).
Общество
Подмосковный суд утвердил приговор осужденной за гашиш израильтянке
Московский областной суд оставил в силе приговор 26-летней гражданке США и Израиля Нааме Иссасхар, осужденной по делу о контрабанде гашиша.
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Пятилетняя россиянка вошла в топ-3 самых высокооплачиваемых блогеров
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Софья Эрнст подтвердила беременность
Супруга Константина Эрнста Софья Эрнст перестала скрывать свою беременность, пишет «Комсомольская правда».
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Компания Puma представила обувь, разработанную специально для геймеров.
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СК закрыл уголовное дело о крушении Ту-154 в Сочи
Следственный комитет прекратил расследование дела о катастрофе самолета Ту-154 в Сочи в 2016 году, сообщил РИА Новости представитель потерпевших Игорь Трунов.
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Путин пошутил об украинских танках на Кубани
В ответ Путин уточнил, какие конкретно "украинские танки" журналист имеет в виду.
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Украинцам запретили ездить в Россию по внутреннему паспорту
Украинцам запретили выезжать в Россию по внутреннему паспорту. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в своем Telegram-канале.