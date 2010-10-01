Игры

REGNUMREGNUMEpic Games Store назвал первую игру в предновогодней бесплатной раздаче

Онлайн-магазин Epic Games Store сегодня, 19 декабря 2019 года, запустил предновогоднюю распродажу и начал бесплатную раздачу игр. Первым проектом, участвующим в акции, стала Into the Breach от Subset Games. Получить её можно будет до 19:00 по московскому времени 20 декабря 2019 года.
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