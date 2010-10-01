Онлайн-магазин Epic Games Store сегодня, 19 декабря 2019 года, запустил предновогоднюю распродажу и начал бесплатную раздачу игр. Первым проектом, участвующим в акции, стала Into the Breach от Subset Games. Получить её можно будет до 19:00 по московскому времени 20 декабря 2019 года.

Политика Россия и Украина договорились по газу "Россия и Украина подготовили проект детального протокола по газу и надеются в ближайшее время выйти на окончательные договоренности", - сказал глава Минэнерго России Александр Новак (цитата по РИА новости).

Спорт Путин отреагировал на решение WADA отстранить Россию Президент России Владимир Путин на большой пресс-конференции прокомментировал решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить российских спортсменов от участия в Олимпийских играх и чемпионатах мира.

Политика Администрация Трампа встала на защиту России против санкций DASKA Профильный комитет сената США по международным отношениям 18 декабря одобрил законопроект о существенном ужесточении санкций против России — Defending American Security from Kremlin Aggression Act (DASKA).

Наука Выяснены результаты реформы присуждения ученых степеней Исследователи из Центра институционального анализа науки и образования Европейского университета в Санкт-Петербурге проанализировали статистику защит, чтобы понять, как изменилась динамика присуждаемых ученых степеней после реформы, проведенной ВАК в 2013 — 2015 годах.

Авто Новый Mercedes-Maybach S-класса проходит испытания холодом Mercedes вовсю готовит новое поколение S-класса, и, несмотря на всеобщее помешательство на электромобилях, не собирается отказываться от сверхроскошного Maybach с 12-цилиндровым мотором.

Кино «Звездные войны» возглавят американский бокс-офис Победа заключительной девятой части "Звездных войн", завидная выдержка "Джуманджи: Новый уровень", неплохой старт экранизации мюзикла "Кошки" и премьера фильма "Скандал" об обвинениях в домогательствах экс-главы FOX Роджера Эйлса: "Газета.Ru" представляет традиционный прогноз американского бокс-офиса на предстоящие выходные.

Шоу-бизнес Настя Каменских позировала обнаженной в Мексике Настя Каменских поделилась с подписчиками откровенным снимком, который был сделан во время отдыха в Мексике.

Общество Подмосковный суд утвердил приговор осужденной за гашиш израильтянке Московский областной суд оставил в силе приговор 26-летней гражданке США и Израиля Нааме Иссасхар, осужденной по делу о контрабанде гашиша.