Игры
REGNUMEpic Games Store рассказал о судьбе программы бесплатной раздачи игр
Онлайн-магазин Epic Games Store в 2020 году продолжит бесплатно раздавать игры. Об этом 14 января сообщил портал Engadget. Компания подтвердила, что в текущем году она продолжит реализовывать свою программу еженедельной бесплатной раздачи игр.
Читать в источнике
Оценить15
Подробнее о событии
Показать все источники
Epic Games Store: бесплатные игры в 2020 году и итоги первого года после запуска
Игромания.рувчера в 10:16
Автоматически обработаны 7042 источника, обновлено в 02:10, Ашберн
Политика
Задержан автор видео с попаданием ракеты в украинский Boeing в Иране
В Иране члены Корпуса стражей исламской революции (КСИР) задержали автора видеозаписи, на которой якобы был зафиксирован момент попадания ракеты в украинский самолет "Международных авиалиний Украины".
Кино
В Сети появился трейлер фильма «Морбиус, живой вампир» с Джаредом Лето
В Сети опубликован трейлер фильма «Морбиус, живой вампир», главную роль в котором исполнил Джаред Лето.
Общество
Жириновский предложил списать кредитные долги граждан РФ
По мнению Жириновского, микрокредиты «загоняют граждан в финансовую кабалу».
Футбол
«Зенит» вошел в топ-30 клубов Европы по доходам
Санкт-петербургский "Зенит" в шестой раз подряд вошел в топ-30 футбольных клубов Европы по доходам в исследовании аудиторской компании Deloitte.
Кино
Список номинантов на «Оскар-2020» появился в сети
СМИ опубликовали список фильмов, которые будут бороться за звание лучшего в рамках кинопремии «Оскар».
Происшествия
На нефтехимическом заводе в Каталонии прогремел взрыв
Экономика
В России отменят льготу на добычу нефти
Правительство страны поручило Министерству финансов разработать поправки для отмены первой льготы на налог на добычу полезных ископаемых.
Политика
Соловьев прокомментировал литовскую идею отметить день взятия Москвы
Телеведущий Владимир Соловьев выразил мнение насчет призыва депутата литовского сейма Арвидаса Анушаускаса отмечать в Польше и Литве день взятия Москвы в 1610 году.
Происшествия
В жилом доме в Уфе взорвался газ, пострадали три человека
Происшествия
В порту Махачкалы произошло задымление на иранском сухогрузе
«Задымление на иранском сухогрузе в порту Махачкалы ликвидировано», — сообщили РБК в национальном центре управления в кризисных ситуациях МЧС России.
Общество
Названы попавшие в зону аномального тепла российские регионы
В ближайшие пять дней в зоне аномального тепла с отклонением от климатической нормы на 12 градусов окажутся Ленинградская, Вологодская, Псковская области, регионы Центрального федерального округа, а также Поволжье и ряд других регионов.
Политика
Лавров рассказал о поэтапном отказе российской экономики от доллара
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва продолжает проводить линию по отказу от расчетов в долларах США.
Происшествия
В США 60 человек пострадали после сброса авиатоплива на школы
Культура
Видео: известные российские лица поздравили World of Warcraft с 15-летием
Известные фигуры, актёры, шоумены, ведущие и писатели поздравили с 15-летием проект многопользовательской онлайн-игры World of Warcraft.
Армия и оружие
Американский генерал заявил о нежелании соперничать с РФ и Китаем
Global Look Press Начальник штаба Сухопутных войск США генерал Джеймс Макконвилл заявил, что Вашингтон не хочет конфликта с Россией и Китаем.
Общество
ВЦИОМ: Треть россиян устала от новогодних каникул
Каждый третий россиянин (33 процента опрошенных) сообщил, что устал от длительных новогодних каникул, которые продолжались с 1 по 8 января.
Происшествия
Александру Серову выстрелили в ногу во время потасовки
Экономика
Падение курса акций «Норникеля» выглядит необоснованным
На торговой сессии Московской биржи 14 января акции ГМК "Норильский никель" потеряли 1,78%, неожиданно упав до отметки 20000 руб. Этот спад ряд брокеров объяснил снижением мировых цен на никель.
Общество
Прекращение поддержки Windows 7 грозит проблемами российским банкам
Часть банков отметили, что заключили с Microsoft соглашение о платной дополнительной поддержке Windows 7 (EAS).
Энергетика
Белоруссия ищет альтернативу поставкам российской нефти
Белоруссию не устраивают условия поставки российской нефти, поэтому власти и нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) взялись за поиск альтернативных маршрутов, в том числе из Польши, стран Балтии, Казахстана, Азербайджана и Украины.
Происшествия
СКР задержал стрелка, из-за которого в Нижнем Тагиле погиб мальчик
Политика
Путин огласит ежегодное послание Федеральному собранию
Президент России Владимир Путин в среду огласит послание Федеральному собранию, в ходе которого глава государства традиционно излагает свою оценку положения дел в стране и видение основных задач на перспективу.
Политика
В деле по импичменту Трампу появились новые доказательства
Новые доказательства по делу об импичменте президента США Дональда Трампа переданы судебному комитету палаты представителей, заявил глава комитета по разведке в палате представителей Адам Шифф 15 января, сообщает РИА Новости.
Армия и оружие
Украина решила послать своих военных в Ирак на помощь НАТО
В ходе своей встречи с заместителем генсека НАТО по вопросам операций Джоном Манзою Кулеба отметил, что планируется отправка 20 украинских военных в поддержку миссии альянса в Ираке после восстановления ее работы.
Авто
Российский авторынок вырос после восьми месяцев падения
По прогнозам АЕБ, в 2020 году российский авторынок продолжит падение и сократится на 2,1% по сравнению с прошедшим годом – до 1,72 млн автомобилей.
Общество
Оставленную на пять лет в клинике девочку перестали навещать
Родители, которые не забирают дочь из московской клиники «Мать и дитя» уже пять лет, в последнее время не навещали ребенка.
Общество
Меган Маркл не участвовала в переговорах с Елизаветой II
Супруга британского принца Гарри Меган Маркл отказалась от участия в переговорах с королевой Елизаветой II.
Здоровье