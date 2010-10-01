Игры

REGNUMREGNUMEpic Games Store рассказал о судьбе программы бесплатной раздачи игр

Онлайн-магазин Epic Games Store в 2020 году продолжит бесплатно раздавать игры. Об этом 14 января сообщил портал Engadget. Компания подтвердила, что в текущем году она продолжит реализовывать свою программу еженедельной бесплатной раздачи игр.
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Epic Games Store рассказал о судьбе программы бесплатной раздачи игр

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