Онлайн-магазин Epic Games Store в 2020 году продолжит бесплатно раздавать игры. Об этом 14 января сообщил портал Engadget. Компания подтвердила, что в текущем году она продолжит реализовывать свою программу еженедельной бесплатной раздачи игр.

Энергетика В России в начале года растут цены на бензин и дизель С 1 по 9 января цены на бензин в России выросли на 0,1%, при этом бензин марки Аи-92 и дизель подорожали на 0,2%, Аи-95 и Аи-98 – на 0,1%, сообщил Росстат.

Армия и оружие По военной базе США в Ираке нанесли ракетный удар Пока никто не взял на себя ответственность за случившееся. В ночь на 8 января Иран нанес ракетный удар по военным объектам США в Ираке.

Общество Елизавета II одобрила планы внука и невестки отказаться от привилегий Королева Великобритании Елизавета II впервые прокомментировала планы принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от привилегий, положенных членам королевской семьи, и стать финансово независимыми.

Здоровье На Украине три человека скончались от вирусной пневмонии Как сообщил представитель Народной милиции ДНР, за две недели, в период новогодних праздников, восемь боевиков ВСУ, находившихся в зоне проведения карательной операции против Донбасса, скончались от пневмонии.

Гаджеты Western Digital представила прототип карманного SSD-диска на 8 ТБ Презентация включала в себя демонстрацию прототипа карманного портативного SSD-диска с интерфейсом SuperSpeed USB 20Gbps, обеспечивающим передачу данных со скоростью 20 Гбит/с. и накопителя SanDisk Ultra Dual Drive Luxe USB Type-C емкостью 1 ТБ для смартфонов и ноутбуков.

Армия и оружие Министр обороны Великобритании призвал страну воевать без помощи США Уоллес напомнил, что за последний год Штаты вывели войска из Сирии, а Дональд Трамп в заявлении по Ирану призвал НАТО прийти на смену США и взять на себя роль Большого Брата на Ближнем Востоке.