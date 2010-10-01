Игры

REGNUMREGNUMEpic Games Store рассказал о судьбе программы бесплатной раздачи игр

Онлайн-магазин Epic Games Store в 2020 году продолжит бесплатно раздавать игры. Об этом 14 января сообщил портал Engadget. Компания подтвердила, что в текущем году она продолжит реализовывать свою программу еженедельной бесплатной раздачи игр.
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Epic Games Store рассказал о судьбе программы бесплатной раздачи игр

REGNUM11:00

В цифровом магазине игр Epic Games Store появились оценки критиков

Красная весна17:45

В Epic Games Store появились отзывы на игры от критиков

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Epic Games Store: бесплатные игры в 2020 году и итоги первого года после запуска

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Доход Epic Games Store с момента основания – 680 млн долларов

Cyber.sports.ru11:37
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В России в начале года растут цены на бензин и дизель

С 1 по 9 января цены на бензин в России выросли на 0,1%, при этом бензин марки Аи-92 и дизель подорожали на 0,2%, Аи-95 и Аи-98 – на 0,1%, сообщил Росстат.
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По военной базе США в Ираке нанесли ракетный удар

Пока никто не взял на себя ответственность за случившееся. В ночь на 8 января Иран нанес ракетный удар по военным объектам США в Ираке.
Lenta.ru 15:42
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«Манчестер Юнайтед» практически договорился о трансфере Кулибали

Итальянский журналист Фабио Сантини в эфире шоу Il Processo заявил: «Наполи» продаст Калиду Кулибали в «Манчестер Юнайтед» за 70-75 млн евро.
Евро-футбол.ру 16:52
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Елизавета II одобрила планы внука и невестки отказаться от привилегий

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Ведомости вчера в 12:34
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Подписчики певицы откровенно обсуждают тот факт, что весь отпуск с блогером она оплатила сама.
Комсомольская правда вчера в 18:05
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Семилетняя Лера Ким получит 2,6 млн из сахалинского бюджета на лечение в Израиле

Семилетняя сахалинка Валерия Ким пройдет курс лечения от нейробластомы в Израиле благодаря помощи из сахалинского бюджета.
Сахалин.Инфо 00:17
Здоровье

На Украине три человека скончались от вирусной пневмонии

Как сообщил представитель Народной милиции ДНР, за две недели, в период новогодних праздников, восемь боевиков ВСУ, находившихся в зоне проведения карательной операции против Донбасса, скончались от пневмонии.
REGNUM 04:27
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Western Digital представила прототип карманного SSD-диска на 8 ТБ

Презентация включала в себя демонстрацию прототипа карманного портативного SSD-диска с интерфейсом SuperSpeed USB 20Gbps, обеспечивающим передачу данных со скоростью 20 Гбит/с. и накопителя SanDisk Ultra Dual Drive Luxe USB Type-C емкостью 1 ТБ для смартфонов и ноутбуков.
IT-World 05:53
Армия и оружие

Камчатские сторожевые: новые БМП прикроют стратегические подлодки

Известия 16:01
Армия и оружие

Удар по авиабазе Тифор в провинции Хомс в Сирии нанесли ВВС Израиля

Ракетный удар по авиабазе Тифор (Т-4), расположенной на востоке провинции Хомс в Сирии, был нанесен военно-воздушными силами Израиля.
Вести.Ru 17:39
Политика

Автор видео попадания ракеты в украинский Boeing задержан для допроса

Автор видео, снявший и опубликовавший видео, на котором якобы запечатлено попадание ракеты в украинский самолет, был задержан Корпусом стражей исламской революции (КСИР) для допроса.
Известия 17:33
Армия и оружие

Министр обороны Великобритании призвал страну воевать без помощи США

Уоллес напомнил, что за последний год Штаты вывели войска из Сирии, а Дональд Трамп в заявлении по Ирану призвал НАТО прийти на смену США и взять на себя роль Большого Брата на Ближнем Востоке.
РЕН ТВ 11 января в 21:26
Армия и оружие

Военные эксперты оценили версию о влиянии оружия США на климат в России

Ранее депутат Госдумы Алексей Журавлев заявил, что аномально теплая погода в России могла быть вызвана применением климатического оружия США.
РБК 16:56
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Отец Меган Маркл может выступить против нее в суде

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В ЦБ разъяснили схему перевода накоплений в новую пенсионную систему

В Центробанке рассказали о механизме перевода накоплений в новую пенсионную систему.
Мойка78 12 января в 01:20
Хоккей

Малкин забросил шайбу в ворота «Миннесоты» и набрал 45-е очко в сезоне

Идёт первый период, хозяева ведут в счёте – 1:0. На 8-й минуте встречи заброшенной шайбой отличился российский форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин, реализовавший численное преимущество.
Чемпионат 19:37
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Путин обратится с посланием к Федеральному собранию

Президент России Владимир Путин 15 января обратится с посланием к Федеральному собранию, сообщила пресс-служба Кремля.
РИА Новости 08:33
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В России построят «научную долину» для изучения солнечных бурь

Российская газета 11 января в 23:00
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Фильм «Дылда» Балагова получил приз на кинофестивале США

Невские Новости 11 января в 21:42
Футбол

Демирал пропустит до 7 месяцев из-за разрыва крестообразных связок

Защитник «Ювентуса» Мерих Демирал успешно перенёс операцию на травмированном колене и выбыл на срок 6-7 месяцев.
Евро-футбол.ру 16:10
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Пассажирка поезда выкинула свою 9-месячную дочь из купе

Газета.Ru 07:46
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Рекордное наводнение в Венеции сменилось пересыханием каналов

Out checking the moorings of a friend’s boat at any very low tide in #Venezia pic.twitter.com/JMhWN9SD84 — Neil Maiden (@NeilMaiden) 10 января 2020 г. При этом в середине ноября 2019 года уровень воды в Венеции поднимался до рекордных значений.
Вести.Ru вчера в 07:33
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Трамп осудил Apple за отказ разблокировать телефоны преступников

Президент США Дональд Трамп раскритиковал Apple за то, что компания отказывается разблокировать телефоны преступников для содействия следствию.
РИА Новости 19:03
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Экс-полковник МВД Захарченко устроил драку в колонии

BFM.ru 08:40
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Смолов женится на 17-летней внучке Бориса Ельцина

Недавно в Сети появилась информация о его романе с внучкой экс-президента страны – Марией Юмашевой.
OvideO.ru 09:40
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Instagram начал тестировать личные сообщения в веб-версии

Газета Кемерова 12:59
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В США из-за сброса авиатоплива пострадали 40 человек

При сбросе авиационного топлива самолета авиакомпании Delta в американском штате Калифорния пострадали 40 человек.
Газета.Ru 19:58
Авто

Новый бюджетный кроссовер Renault впервые показали на фото

Новый кроссовер Renault дебютирует в начале февраля в рамках выставки Auto Expo в Нью-Дели.
Новые автомобили вчера в 05:28
Армия и оружие

Российский Ми-35М отогнал курдов от патруля в Сирии

Вертолет Ми-35М Воздушно-космических сил России отогнал сторонников Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Сирии, пытавшихся забросать камнями российско-турецкий патруль возле города Кобани, населенного преимущественно курдами.
Lenta.ru 07:53
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