Игры
REGNUMEpic Games Store рассказал о судьбе программы бесплатной раздачи игр
Онлайн-магазин Epic Games Store в 2020 году продолжит бесплатно раздавать игры. Об этом 14 января сообщил портал Engadget. Компания подтвердила, что в текущем году она продолжит реализовывать свою программу еженедельной бесплатной раздачи игр.
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Энергетика
В России в начале года растут цены на бензин и дизель
С 1 по 9 января цены на бензин в России выросли на 0,1%, при этом бензин марки Аи-92 и дизель подорожали на 0,2%, Аи-95 и Аи-98 – на 0,1%, сообщил Росстат.
Армия и оружие
По военной базе США в Ираке нанесли ракетный удар
Пока никто не взял на себя ответственность за случившееся. В ночь на 8 января Иран нанес ракетный удар по военным объектам США в Ираке.
Футбол
«Манчестер Юнайтед» практически договорился о трансфере Кулибали
Итальянский журналист Фабио Сантини в эфире шоу Il Processo заявил: «Наполи» продаст Калиду Кулибали в «Манчестер Юнайтед» за 70-75 млн евро.
Общество
Елизавета II одобрила планы внука и невестки отказаться от привилегий
Королева Великобритании Елизавета II впервые прокомментировала планы принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от привилегий, положенных членам королевской семьи, и стать финансово независимыми.
Происшествия
В ДТП с электроопорой в Улан-Удэ погиб один человек
Шоу-бизнес
Ольга Бузова призналась, что оплачивает отпуск с возлюбленным
Подписчики певицы откровенно обсуждают тот факт, что весь отпуск с блогером она оплатила сама.
Здоровье
Семилетняя Лера Ким получит 2,6 млн из сахалинского бюджета на лечение в Израиле
Семилетняя сахалинка Валерия Ким пройдет курс лечения от нейробластомы в Израиле благодаря помощи из сахалинского бюджета.
Здоровье
На Украине три человека скончались от вирусной пневмонии
Как сообщил представитель Народной милиции ДНР, за две недели, в период новогодних праздников, восемь боевиков ВСУ, находившихся в зоне проведения карательной операции против Донбасса, скончались от пневмонии.
Гаджеты
Western Digital представила прототип карманного SSD-диска на 8 ТБ
Презентация включала в себя демонстрацию прототипа карманного портативного SSD-диска с интерфейсом SuperSpeed USB 20Gbps, обеспечивающим передачу данных со скоростью 20 Гбит/с. и накопителя SanDisk Ultra Dual Drive Luxe USB Type-C емкостью 1 ТБ для смартфонов и ноутбуков.
Армия и оружие
Удар по авиабазе Тифор в провинции Хомс в Сирии нанесли ВВС Израиля
Ракетный удар по авиабазе Тифор (Т-4), расположенной на востоке провинции Хомс в Сирии, был нанесен военно-воздушными силами Израиля.
Политика
Автор видео попадания ракеты в украинский Boeing задержан для допроса
Автор видео, снявший и опубликовавший видео, на котором якобы запечатлено попадание ракеты в украинский самолет, был задержан Корпусом стражей исламской революции (КСИР) для допроса.
Армия и оружие
Министр обороны Великобритании призвал страну воевать без помощи США
Уоллес напомнил, что за последний год Штаты вывели войска из Сирии, а Дональд Трамп в заявлении по Ирану призвал НАТО прийти на смену США и взять на себя роль Большого Брата на Ближнем Востоке.
Армия и оружие
Военные эксперты оценили версию о влиянии оружия США на климат в России
Ранее депутат Госдумы Алексей Журавлев заявил, что аномально теплая погода в России могла быть вызвана применением климатического оружия США.
Общество
Отец Меган Маркл может выступить против нее в суде
Экономика
В ЦБ разъяснили схему перевода накоплений в новую пенсионную систему
В Центробанке рассказали о механизме перевода накоплений в новую пенсионную систему.
Хоккей
Малкин забросил шайбу в ворота «Миннесоты» и набрал 45-е очко в сезоне
Идёт первый период, хозяева ведут в счёте – 1:0. На 8-й минуте встречи заброшенной шайбой отличился российский форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин, реализовавший численное преимущество.
Политика
Путин обратится с посланием к Федеральному собранию
Президент России Владимир Путин 15 января обратится с посланием к Федеральному собранию, сообщила пресс-служба Кремля.
Космос
В России построят «научную долину» для изучения солнечных бурь
Кино
Фильм «Дылда» Балагова получил приз на кинофестивале США
Футбол
Демирал пропустит до 7 месяцев из-за разрыва крестообразных связок
Защитник «Ювентуса» Мерих Демирал успешно перенёс операцию на травмированном колене и выбыл на срок 6-7 месяцев.
Общество
Рекордное наводнение в Венеции сменилось пересыханием каналов
Out checking the moorings of a friend’s boat at any very low tide in #Venezia pic.twitter.com/JMhWN9SD84 — Neil Maiden (@NeilMaiden) 10 января 2020 г. При этом в середине ноября 2019 года уровень воды в Венеции поднимался до рекордных значений.
Политика
Трамп осудил Apple за отказ разблокировать телефоны преступников
Президент США Дональд Трамп раскритиковал Apple за то, что компания отказывается разблокировать телефоны преступников для содействия следствию.
Шоу-бизнес
Смолов женится на 17-летней внучке Бориса Ельцина
Недавно в Сети появилась информация о его романе с внучкой экс-президента страны – Марией Юмашевой.
Интернет
Instagram начал тестировать личные сообщения в веб-версии
Происшествия
В США из-за сброса авиатоплива пострадали 40 человек
При сбросе авиационного топлива самолета авиакомпании Delta в американском штате Калифорния пострадали 40 человек.
Авто
Новый бюджетный кроссовер Renault впервые показали на фото
Новый кроссовер Renault дебютирует в начале февраля в рамках выставки Auto Expo в Нью-Дели.
Армия и оружие
Российский Ми-35М отогнал курдов от патруля в Сирии
Вертолет Ми-35М Воздушно-космических сил России отогнал сторонников Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Сирии, пытавшихся забросать камнями российско-турецкий патруль возле города Кобани, населенного преимущественно курдами.