Игры
Российская газетаEpic Games бесплатно и навсегда раздает две части легендарной Borderlands
Компания Epic Games в своем онлайн-магазине продолжает бомбить геймеров акциями по бесплатной раздаче игр. В этот раз фанатам игр предлагается Borderlands: The Handsome Collection. В сборник входят две игры - Borderlands 2 и Borderlands: The Pre-Sequel.
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Экономика
Российские банки увеличили продажи золота
Российские банки, несмотря на проблемы с экспортом товаров на фоне коронавируса, увеличили продажи золота.
Компания 06:15
Футбол
Широков назвал «неадекватными» решения властей Москвы по самоизоляции
Экс-полузащитник «Зенита» и сборной России Роман Широков прокомментировал второй этап смягчения ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, в Москве.
Metaratings 15:44
Футбол
Президент «Брешии» заявил, что Балотелли покинет клуб
Президент итальянского футбольного клуба «Брешия» Массимо Челлино заявил, что нападающий сборной Италии Марио Балотелли покинет команду по окончании сезона.
RT на русском 05:46
Наука
Убивший динозавров астероид упал под самым разрушительным углом
В опубликованном исследовании отмечается, что космический объект упал на Землю около 66 000 000 лет назад под углом, составившим примерно 60 градусов, что привело к максимальному увеличению производства парниковых газов, способных изменить климат.
Discover24 вчера в 05:10
Общество
Галкин спародировал обсуждение Путиным и Собяниным графика прогулок в Москве
27 мая Сергей Собянин в ходе рабочей встречи с Владимиром Путиным предложил разрешить москвичам выходить на прогулки с 1 июня.
Lenta.ru 17:35
Общество
В ООН назвали страну с самой высокой смертностью от коронавируса
Генсек назвал ситуацию в Йемене абсолютно трагической.
РИА Новости 16:11
Путешествия
Ростуризм не видит предпосылок к возобновлению международного туризма
Глава Ростуризма Зарина Догузова заявила, что организация не видит предпосылок для возобновления поездок за границу этим летом, основной упор будет сделан на внутренний туризм.
RT на русском 16:54
Общество
Трубоукладчик «Академик Черский» вернулся в порт Мукран
Берлин, 29 мая 2020, 01:48 — REGNUM Способное достроить газопровод «Северный поток — 2» судно-трубоукладчик «Академик Черский» вернулось в немецкий порт Мукран, откуда вышло накануне утром, 29 мая сообщает специализированный портал Marine Traffic.
REGNUM 18:48
Недвижимость
Коронавирус заставил россиян обратить внимание на недвижимость Белоруссии
Эпидемия COVID-19 и экономический кризис заставили россиян обратить внимание на недвижимость Белоруссии: в апреле-мае число запросов от покупатели из России выросло в разы, рассказали риелторы и инвестконсультанты, опрошенные РИА Недвижимость.
ПРАЙМ 20:00
Армия и оружие
JB Press (Япония): 115-я годовщина исторического морского сражения русского и японского военно-морских флотов в Цусимском проливе. Прочитываем заново стратегию Балтийской эскадры (JB Press)
ИноСМИ 18:50
Политика
Назван срок вступления в силу закона о нацбезопасности Гонконга
Пекин, 28 мая 2020, 10:19 — REGNUM Закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге может вступить в силу к августу 2020 года, сообщает 28 мая South China morning post со ссылкой на источники.
REGNUM 03:19
Шоу-бизнес
Годовалый сын Александра Овечкина весело проводит время со своим дядей
Сережа пока весело проводит время со своим дядей, родным братом хоккеиста. Настасья показала, как Михаил развлекает годовалого племянника.
Летидор 06:50
Шоу-бизнес
Евгения Лоза разводится с мужем
Пара познакомилась на съемках сериала "На качелях судьбы". В то время Антон был женат, так что долгое время Евгения была его любовницей.
Paparazzi.ru вчера в 15:09
Политика
МИД Украины заявил о планах ликвидации администраций ДНР и ЛНР
После установления контроля в Донбассе киевская власть намерена ликвидировать администрацию самопровозглашенных ДНР и ЛНР, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в эфире телеканала ATR.
РИА Новости вчера в 13:57
Культура
Фанаты сделали русскоязычную озвучку для Alan Wake
Творческая группа R.G.MVO представила русскоязычную озвучку для психологического экшен-триллера Alan Wake.
CyberSport.ru 18:06
Игры
У «Sony PlayStation» обновился официальный сайт
ГЛАС.RU вчера в 13:14
Армия и оружие
Власти Японии опасаются утечки оборонных данных после хакерской атаки
Как сообщает агентство Kyodo, информация о коммуникационных сетях Сил самообороны Японии могла стать достоянием хакеров после атаки на крупнейшего телекоммуникационного оператора страны NTT Communications.
Московский Комсомолец 19:57
Общество
В Крыму попросили не вводить тесты на коронавирус для туристов
Крымские власти попросили правительство РФ отменить обязательное тестирование на коронавирус для трудовых коллективов предприятий курортной сферы и туристов.
Коммерсантъ вчера в 13:50
Шоу-бизнес
Венчавшего Богомолова с Собчак священника наказали
Священника, который венчал режиссера Константина Богомолова и телеведущую Ксению Собчак, наказали.
Культуромания 13:34
Авто
Aston Martin возобновила выпуск легендарной модели DB5
Модель Aston Martin DB5 возвращается через 55 лет после прекращения своего выпуска в виде коллекционной серии Job 1 DB5 Goldfinger, в которой будет только 25 экземпляров.
Тарантас Ньюс 07:05
Единоборства
Майк Тайсон устроил массовую драку на рестлинг-шоу
Бывший чемпион мира в тяжёлом весе Майк Тайсон спровоцировал драку на рестлерском турнире в Джексонвилле.
Metaratings 02:45
Кино
Джош Гад собрал актеров из «Властелина колец» в своем онлайн-шоу
Исполнители главных ролей в трилогии Питера Джексона "Властелин колец", основанной на одноименном романе Дж. Р. Р. Толкина, согласились принять участие в онлайн-шоу актера Джоша Гада "Reunited apart".
РИА Новости 20:00
Наука
Лёгкая форма коронавируса может сформировать иммунитет
Люди, перенёсшие коронавирус в лёгкой форме, могут ненадолго получить иммунитет к заболеванию.
News.ru 02:30
Гаджеты
Фитнес-браслет Xiaomi Mi Smart Band 4 с NFC выходит в России
Компания Xiaomi сегодня вечером анонсировала скорое начало продаж в России новой версии фитнес-браслета Xiaomi Mi Smart Band, которая оснащена модулем NFC.
iXBT.com 14:02
Авто
Представили устройство, способное превратить любое авто в электрокар
Для переоборудования нужна будет только новая система High Power Density, на которую будет распространяться многолетняя гарантия, и аккумуляторная батарея.
Car.ru 00:05
Кино
Кристофер Нолан разбил настоящий самолет на съемках «Довода»
Киноафиша России 03:11
Гаджеты
Стали известны цены плат Gigabyte на чипсете AMD B550
Представитель Gigabyte «слил» в сеть сведения о ценах на системные платы производства этой компании, построенные на наборе системной логики AMD B550.
iXBT.com 08:30
Общество
Четверть россиян считает эпидемию коронавируса выдумкой
Треть россиян считает, что опасность эпидемии коронавируса преувеличена либо вообще является выдумкой "заинтересованных лиц".
РИА Новости 02:40
Здоровье
Рассказала о своем лечении в московской больнице японская журналистка
Журналистка из Японии Асука Токуяма рассказала в беседе с JB Press, как она оказалась в московской больнице с подозрением на наличие коронавирусной инфекции в организме.
Live24 12:01
Транспорт
РЖД с 29 мая вернут рассадку пассажиров без социальной дистанции
РЖД с 29 мая возобновляют продажу билетов на поезда дальнего следования на все места, без учета социальной дистанции между пассажирами, сообщили ТАСС в пресс-службе холдинга.
ТАСС 06:24