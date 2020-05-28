Компания Epic Games в своем онлайн-магазине продолжает бомбить геймеров акциями по бесплатной раздаче игр. В этот раз фанатам игр предлагается Borderlands: The Handsome Collection. В сборник входят две игры - Borderlands 2 и Borderlands: The Pre-Sequel.

Epic Games бесплатно и навсегда раздает две части легендарной Borderlands

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