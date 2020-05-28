Компания Epic Games начала раздачу Borderlands: The Handsome Collection в Epic Games Store. Пользователи онлайн-сервиса могут забрать сборник до 4 июня. За активацию Epic Games, как и в случае с предыдущими раздачами GTA V и Civilization VI, даёт купон на 650 рублей, действующий до 1 ноября.

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Политика В России осудили слова экс-посла США о водной блокаде Крыма Предложение экс-посла США в Киеве Джона Хербста организовать водную блокаду Крыма является безграничным цинизмом – пояснил депутат Госдумы Константин Бахарев, представляющий Керченский избирательный округ. 158

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Гаджеты Xiaomi представила свой самый мощный смартфон Mi 10 Пекин, 28 мая 2020, 23:22 — REGNUM Китайская корпорация Xiaom в ходе онлайн пресс-конференции представила ряд новых гаджетов, включая свою новую флагманскую модель смартфона Mi 10. 91

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