Игры

Российская газетаРоссийская газетаEpic Games бесплатно и навсегда раздает две части легендарной Borderlands

Компания Epic Games в своем онлайн-магазине продолжает бомбить геймеров акциями по бесплатной раздаче игр. В этот раз фанатам игр предлагается Borderlands: The Handsome Collection. В сборник входят две игры - Borderlands 2 и Borderlands: The Pre-Sequel.
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В EGS началась раздача Borderlands: The Handsome Collection, судя по утечке, на очереди — ARK: Survival Evolved

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Следующей бесплатной игрой от магазина Epic Games Store может стать сборник Borderlands: The Handsome Collection

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Epic Games Store бесплатно раздаст Borderlands: The Handsome Collection

REGNUMвчера в 22:52
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