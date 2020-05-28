Компания Epic Games в своем онлайн-магазине продолжает бомбить геймеров акциями по бесплатной раздаче игр. В этот раз фанатам игр предлагается Borderlands: The Handsome Collection. В сборник входят две игры - Borderlands 2 и Borderlands: The Pre-Sequel.

Epic Games бесплатно и навсегда раздает две части легендарной Borderlands

Общество В Подмосковье смягчили ограничительные меры Губернатор Московской области Андрей Воробьев анонсировал открытие парков с 29 мая. 211

Экономика BCG: каждый шестой человек в мире может потерять работу из-за коронавируса Каждый шестой человек в мире может потерять работу в ближайшие месяцы из-за пандемии коронавируса, говорится в докладе Boston Consulting Group, который есть в распоряжении RNS.

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Политика Несогласный с увольнением глава Чувашии подал в суд Москва, 27 мая 2020, 08:13 — REGNUM Бывший глава Чувашской Республики Михаил Игнатьев, который был уволен с занимаемого поста за недостойный поступок, оспорил в суде указ президента России Владимира Путина о досрочном прекращении полномочий. 4,2K

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Происшествия Бастрыкину разрешили завести уголовные дела на судей Москва, 28 мая 2020, 20:37 — REGNUM Уголовные дела в отношении российских судей разрешено возбудить председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину, пишет 28 мая «Коммерсантъ». 6

Шоу-бизнес Дворец прокомментировал нервный срыв Кейт Миддлтон Инсайдеры уверяли, что супруга принца Уильяма истощена и находится на грани нервного срыва из-за повышенной рабочей нагрузки, которую спровоцировало внезапное решение Меган оборвать все связи с монаршей семьей уехать в другую страну. 3

Общество «Аэрофлот» ввел для пассажиров «антикоронавирусные» правила "Аэрофлот" сообщил, что ввел новые правила по обслуживанию пассажиров, в соответствии с методическими указаниями Росавиации и Роспотребнадзора.

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Общество Трубоукладчик «Газпрома» вышел из германского порта Мукран В декабре 2019 года Соединенные Штаты ввели санкции против «Северного потока – 2». По этой причине швейцарская компания Allseas, занимающаяся строительством газопровода, вывела свои суда-трубоукладчики из Балтийского моря и остановила работу. 735

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Политика В России осудили слова экс-посла США о водной блокаде Крыма Предложение экс-посла США в Киеве Джона Хербста организовать водную блокаду Крыма является безграничным цинизмом – пояснил депутат Госдумы Константин Бахарев, представляющий Керченский избирательный округ. 82

Здоровье В США родилась девочка с двумя ртами В США на свет появилась девочка с двумя ртами. Второй образовался на подбородке, в нем присутствовал язык и зачатки зубов. 28

Экономика Правительство представило план по восстановлению экономики в России Ранее президент России Владимир Путин поручил подготовить общенациональный план действий по восстановлению экономики после выхода страны из пандемии коронавируса. 324

Общество Роспотребнадзор выпустил рекомендации для работы кинотеатров 28 мая на официальном сайте Роспотребнадзора опубликованы рекомендации по проведению профилактических мероприятий по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в кинотеатрах, которые были подготовлены совместно с Министерством культуры. 411