Общество
Российская газетаEpic Games бесплатно раздают легендарную стратегию Civilization VI
В онлайн-магазине Epic Games Store стартовала новая бесплатная раздача - в этот раз пользователям предлагается шестая часть культовой серии Civilization.
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Общество
Владимир Путин: ЕГЭ начнется 29 июня
Дата начала ЕГЭ — 29 июня, сообщил Владимир Путин.
Вести.Ru 07:39
Шоу-бизнес
Салтыкова выложила свежее фото с изменившейся Овсиенко
Известно, что артистка сохранила теплые отношения со своими коллегами, в частности, с певицами Ириной Салтыковой и Татьяной Булановой.
WomanHit.ru 08:55
Кино
Церемонию вручения премии «Оскар» в 2021 году могут перенести
Кубань 24 вчера в 02:47
Футбол
Ананидзе может продолжить карьеру в тбилисском «Динамо»
Бывший полузащитник «Спартака» Жано Ананидзе сегодня отказался заключать контракт с батумским «Динамо»: стороны прервали переговоры.
Евро-футбол.ру 17:12
Политика
МИД Японии вернул формулировку о принадлежности южных Курил
МИД Японии в докладе «Синяя книга по дипломатии» назвал южные Курилы японской территорией, передает газета Sankei Shimbun.
Коммерсантъ 19 мая в 03:38
Политика
В Болгарии выступили против разделения Болградского района на Украине
Народное собрание Болгарии приняло декларацию против плана административного разделения Болградского района в Одесской области на Украине, компактно населенного этническими болгарами, сообщает Болгарское национальное радио (БНР).
РИА Новости вчера в 15:53
Экономика
Первоначальный взнос по дальневосточной ипотеке могут снизить
Ряд регионов отметил, что молодые семьи, желающие участвовать в программе, зачастую не имеют такой возможности, поскольку не накопили на первоначальный взнос.
Российская газета вчера в 04:47
Происшествия
Москвичку задержали за фейк о торговле масками из гуманитарного груза
Московскую предпринимательницу задержали по подозрению в распространении заведомо ложной информации (ст.207.1 УК РФ) о продаже в Москве защитных масок, поступивших из Китая в качестве гуманитарной помощи, сообщил в четверг Следственный комитет России.
Интерфакс 07:26
Общество
Глава Тульской области поддержал медсестру, надевшую бикини под костюм
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поддержал медсестру, которая надела бикини под прозрачный защитный костюм.
Газета.Ru 15:10
Общество
В Москве с 25 мая возобновят работу МФЦ
Собянин уточнил, что для успешного похода за документами надо записаться заранее и быть на месте в назначенное время.
Говорит Москва 12:18
Общество
В Совфеде предложили законодательно установить понятие самоизоляции
В Совете Федерации предложили внести в российское законодательство изменения, чтобы легально определить понятие самоизоляции, предусмотреть случаи и порядок установления такого режима.
RT на русском 02:18
Происшествия
В посёлке Приамурский в частном доме взорвался газовый баллон
Сообщение о взрыве бытового газа в частном доме по переулку Гоголя поступило в дежурную часть в 05:40 по местному времени.
REGNUM 19:56
Кино
Вышел трейлер кинокомикса «Старая гвардия» с Шарлиз Терон
Лос-Анджелес, США, 21 мая 2020, 20:21 — REGNUM Потоковый сервис Netflix опубликовал первый трейлер будущей картины «Старая гвардия», одну из главных ролей в которой исполнила Шарлиз Терон.
REGNUM 13:21
Общество
BCG рассказала о новой реальности после COVID-19
Возникли и новые модели поведения, характеризующиеся большим вниманием к здоровью, готовностью пожертвовать личной свободой на благо себя и общества.
ПРАЙМ 17:16
Футбол
Билялетдинов возглавит «Долгопрудный» после объединения с «Олимпом»
Главный тренер подмосковного клуба «Олимп» Ринат Билялетдинов возглавит «Долгопрудный» после объединения этих двух клубов.
Metaratings 08:16
Шоу-бизнес
Бывший муж Лолиты Милявской попал в больницу с травмами
Бывший муж певицы Лолиты Милявской, тренер по сквошу Дмитрий Иванов попал в больницу с множеством травм.
Вести.Ru 10:50
Футбол
Лукаку: «Я никогда не прощу Виллаш-Боаша»
Евро-футбол.ру 10:14
Шоу-бизнес
Сын Юлии Высоцкой стал копией Никиты Михалкова
На снимке изображен младший сын Юлии и Андрея Петя. Фолловеры отметили, что мальчик очень сильно похож на своего дядю Никиту Михалкова.
Bimru.ru вчера в 11:29
Происшествия
В Москве трагически погиб несовершеннолетний сын актрисы Юлии Дробот
В Москве трагически погиб сын актрисы Юлии Дробот. Трагедия произошла в ночь на 21 мая, когда 15-летний юноша находился в гостях у бабушки.
Вести.Ru 11:31
Экономика
«Роснефть» требует с РБК 43 млрд рублей за ущерб от заголовка
В «Роснефти» считают, что заголовок одного из материалов РБК, посвященный рязанскому частному охранному предприятию, нанес ущерб госкорпорации в размере 43 млрд рублей.
REGNUM 10:06
Футбол
Уткин анонсировал обращение к болельщикам «Локомотива»
Напомним, контракт Семина с «Локомотивом» истекает 31 мая и не будет продлен. Московский клуб возглавит серб Марко Николич.
Bookmaker-ratings.ru вчера в 10:27
Кино
Фигуристка Гербольдт ответила на критику Тарасовой о фильме «Лед»
Ранее сообщалось, что Татьяна Тарасова сказала, что в фильме «Лед» «только глупость, тупость и бездарность».
Культуромания 14:30
Политика
НАТО проведет заседание из-за выхода США из Договора по открытому небу
Североатлантический совет НАТО 22 мая соберет экстренное заседание в связи с выходом США из Договора по открытому небу.
РБК 17:55
Музыка
Клип «Uno» группы Little Big набрал сто миллионов просмотров
Клип на трек "Uno" российской группы Little Big уже собрало сто миллионов просмотров на YouTube — скорость прироста этого показателя стала рекордной в истории Евровидения, сообщается на официальном сайте конкурса.
РИА Новости 18:26
Космос
Возле Юпитера обнаружен астероид с хвостом
Если в 2019 году астероид LD2 столкнулся с другим космическим объектом, то при ударе лед под его поверхностью мог обнажится, что позволило бы астероиду извергать газ.
Популярная механика 10:04
Шоу-бизнес
Полина Гагарина оставит мужа без недвижимости при разводе
Одна из самых популярных современных певиц России Полина Гагарина разводится со своим супругом, светским фотографом Дмитрием Исхаковым.
Городовой 02:59