Общество

Российская газетаРоссийская газетаEpic Games бесплатно раздают легендарную стратегию Civilization VI

В онлайн-магазине Epic Games Store стартовала новая бесплатная раздача - в этот раз пользователям предлагается шестая часть культовой серии Civilization.
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Подробнее о событии

Игру Civilization VI раздают бесплатно

Вести.Ru15:19

Civilization VI доступна бесплатно на «Epic Games Store»

ГЛАС.RU13:16

Epic Games бесплатно раздают легендарную стратегию Civilization VI

Российская газета11:15

В EGS началась раздача Civilization VI, на очереди — ещё одна «тайная игра»

3DNews12:07

Игру Civilization 6 можно получить бесплатно

ИА Красная Весна11:53

Игру Civilization VI бесплатно раздаёт сервис Epic Games Store

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Civilization 6: как бесплатно скачать игру с Epic Games Store, инструкция

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