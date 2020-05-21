Разработчик компьютерных игр Epic Games в своем магазине начал бесплатно раздавать всем желающим Civilization VI, а после этого выйдет еще одна секретная игра. Предложение с пятой «Цивилизацией» действительно до 28 мая 18:00 по московскому времени.

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