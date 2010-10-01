Игры
Вести.RuEpic Games представила новый движок для создания игр и синематиков
В играх теперь научились делать достаточно неплохую графику, но всё еще можно заметить угловатость форм и недостаточно детализированные текстуры. В новой, пятой версии бесплатного движка для создания игр Unreal Engine 5 от Epic Games обещано использование моделей "кинематографического качества".
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Якутского шамана Александра Габышева увезли в психиатрическую больницу
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NVIDIA представит самую большую в мире видеокарту
Руководитель компании NVIDIA Дженсен Хуанг презентует 14 мая самую большую по габаритам и весу видеокарту в мире.
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Депутат Госдумы попросил Совбез проверить систему электронных пропусков
Депутат Госдумы Вячеслав Лысаков обратился к председателю Совета безопасности Владимиру Путину с просьбой проверить систему электронных пропусков, которая была введена в десятках регионов страны, включая Москву.
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Врачи требуют у пациентов справки об отсутствии коронавируса
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Петров рассказал о самом ярком поцелуе на съемках за всю его карьеру
Популярный российский актер Александр Петров признался, что самый запоминающийся поцелуй в кино случился у него с напарницей по фильму "Лед-2", актрисой Марией Ароновой.
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Китай выразил протест после санкций США из-за пандемии коронавируса
Китай выражает решительный протест в связи с внесением в США законопроекта против Китая, предусматривающего санкции за COVID-19, заявил в среду, 13 мая, официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.
Известия 04:45
Общество
В школах отменят общие перемены
"Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе.
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В Черногории полиция применила слезоточивый газ на акциях протеста
Полиция Черногории применила силу и слезоточивый газ против жителей городов Никшич и Плевля, которые вышли на протест из-за задержания епископа Будимлянско-Никшичского Сербской православной церкви (СПЦ) Иоанникия и священников.
РИА Новости 16:45
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Альтернативную версию песни Uno представит Little Big на «Евровидении»
Live24 вчера в 07:50
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Принят закон о возможности дистанционного голосования в РФ
Госдума одобрила во втором и сразу в третьем чтении поправки, предусматривающие возможность дистанционного голосования, в том числе электронного и по почте, на всех уровнях выборов, а также на референдумах.
Российская газета 08:40
Общество
Трамп призвал открыть завод Tesla в Калифорнии
Президент США Дональд Трамп призвал власти штата Калифорния разрешить Илону Маску открыть завод по производству автомобилей Tesla, работа которого была приостановлена из-за санитарных предписаний в связи с пандемией коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ вчера в 13:45
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В марте вертолет Ми-35 случайно дал залп из авиационной пушки по жилому дому в Чите.
Известия 10:32
Общество
В Петербурге объяснили отказ от бесплатной раздачи масок
Решение выдавать жителям Санкт-Петербурга деньги вместо бесплатной раздачи средств индивидуальной защиты обусловлено тем, что в городе находится много приезжих.
РИА Новости 18:34
Авто
В России ужесточаются правила ввоза праворульных машин
К праворульным легковым авто будут предъявляться измененные правила.
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В «Epic Games Store» раздадут GTA V
Портал «Gamepressure» сообщил, что игроманам будет подарена легендарная «Grand Theft Auto V». Авторы статьи ссылаются на анонимный источник, который утверждает, что GTA V станет доступна завтра, 14 мая, в четверг, в 6 вечера по Москве.
ГЛАС.RU 10:46
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Google закрывает свой стриминговый сервис Google Play Music
Google лишь сообщила, что случится это чуть позже в течение текущего года.
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Газета.Ru 15:32
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Немецкое издание Spiegel в начале мая сообщило, что хакеры во время атаки на бундестаг в 2015 году скопировали два почтовых ящика, содержащих переписку парламентского офиса канцлера Ангелы Меркель с 2012 по 2015 годы.
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Выпускникам разрешат выбирать количество предметов ЕГЭ
Выпускники российских школ в 2020 году смогут сдать столько экзаменов, сколько им необходимо для поступления в выбранное высшее учебное заведение.
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Путин о выплатах на детей: портал госуслуг не справился с задачей
Ранее Владимир Путин предложил, что семьи с детьми от 3 до 15 лет с 1 июня смогут получить разовую выплату в 10 тысяч рублей.
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Около 9% медработников из Милана оказались заражены коронавирусом
Почти каждый десятый врач и медсестра из Милана оказались носителями коронавируса нового типа.
ТАСС Наука вчера в 05:50
Здоровье
Правительство выделило 4,8 млрд рублей медикам Минобороны, ФМБА и ФСИН
Правительство России выделило более 4,8 млрд рублей подведомственным медучреждениям Минобороны, Росгвардии, Федеральному медико-биологическому агентству (ФМБА), ФСБ, ФСИН и Управделами президента на стимулирующие выплаты медикам, работающим с больными коронавирусом.
Известия 18:14
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Фильм «Заражение» стал самым популярным среди россиян на самоизоляции
Экономика сегодня 02:26
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В РВИО назвали последнюю битву Второй мировой войны в Европе
Последняя битва Второй мировой войны в Европе состоялась уже после 9 мая.
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Эмин Агаларов расстается с женой
Певец Emin (Эмин Агаларов) объявил о расставании с супругой Аленой Гавриловой. Брак пары просуществовал всего два года.
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