Игры
Вести.RuEpic Games представила новый движок для создания игр и синематиков
В играх теперь научились делать достаточно неплохую графику, но всё еще можно заметить угловатость форм и недостаточно детализированные текстуры. В новой, пятой версии бесплатного движка для создания игр Unreal Engine 5 от Epic Games обещано использование моделей "кинематографического качества".
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Комментарии
Биатлон
Валерий Польховский: Королькевич возмущен обвинениями Драчева
Ранее президент Союза биатлонистов России оценил профессиональные качества Роберта Кабукова и Владимира Королькевича, которые были назначены на должность старших тренеров, вспомнив в частности о том, что СБР на данный момент не восстановлен в правах из-за допинговых скандалов, которые были в том числе при Королькевиче, при Польховском.
Советский спорт 05:16
Общество
Путин о выплатах на детей: портал госуслуг не справился с задачей
Ранее Владимир Путин предложил, что семьи с детьми от 3 до 15 лет с 1 июня смогут получить разовую выплату в 10 тысяч рублей.
Вести.Ru 07:50
Здоровье
Все больше детей заражаются коронавирусом в Приморье
Итого, по состоянию на утро 14 мая, в Приморском крае выявлено 1057 случаев заражения коронавирусом, 307 пациентов выписаны после прохождения терапии, 12 больных умерли.
ИА Красная Весна 21:33
Гаджеты
Главу компании Xiaomi поймали на использовании iPhone
Через некоторое время глава китайской компании удалил пост, и переопубликовал его со смартфона Xiaomi.
Astera 09:15
Политика
Жириновский предложил вдвое уменьшить число депутатов в РФ
Москва, 13 мая 2020, 08:14 — REGNUM Количество депутатов в России стоит уменьшить вдвое ради экономии средств и предотвращения распространения коронавируса, полагает лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
REGNUM 01:14
Здоровье
Врач рассказал о быстром переходе COVID-19 в тяжелую стадию
Новая коронавирусная инфекция быстро переходит из легкой в средне-тяжелую и тяжелую стадии, заявил главный внештатный инфекционист управления делами президента России, начальник центра инфекционных заболеваний ЦКБ Георгий Сапронов.
Газета.Ru 21:08
Общество
В России отменили ОГЭ для девятиклассников и снова перенесли ЕГЭ
Итоговые обязательные экзамены по русскому языку и математике для учеников девятых классов в России отменят.
Губерния-33 06:43
Политика
Архангельская область и Ненецкий автономный округ решили объединиться
Ранее РБК со ссылкой на источники сообщило, что временно исполняющие обязанности губернаторов Архангельской области и Ненецкого автономного округа объявят о намерении объединить субъекты.
РИА Новости 03:13
Политика
На Украине раскрыли новый обман МВФ
МВФ вновь обманул Украину, заявил сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" в Верховной раде Вадим Рабинович в эфире канала NewsOne.
РИА Новости 21:06
Единоборства
Отец Нурмагомедова находится в тяжелом состоянии
Абдулманап Нурмагомедов, отец чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, находится в Москве в тяжелом состоянии.
Российская газета 13:53
Экономика
На Украине пригрозили санкциями «дочке» Сбербанка
В НБУ считают, что, поскольку в результате этой продажи у украинской "дочки" Сбербанка сменился конечный владелец, это нарушает украинское законодательство.
РИА Новости вчера в 11:48
Общество
В школах России из-за коронавируса отменят общие перемены
Во время перемен и проведения прогулок будет исключено общение воспитанников и обучающихся из разных классов.
Вести.Ru 21:12
Общество
Два очага заражения коронавирусом выявили в Усть-Куте
В Усть-Куте на нефтяных месторождениях выявили два очага заражения коронавирусной инфекцией.
Иркутск Сегодня 21:31
Политика
NYT уверена в достоверности материала о коронавирусе в России
Ранее в The New York Times и Financial Times появились материалы, утверждающие, что реальная статистика по коронавирусу в России может превышать официальные данные.
Газета.Ru 21:53
Технологии
Майское обновление Windows 10 уже доступно на MSDN
Как только обновление Windows 10 May 2020 Update станет общедоступным для всех, оно всё равно не будет никому навязываться для установки на ПК, как это было в старые времена.
3DNews 02:25
Общество
Саратовскую чиновницу отстранили за комментарий в соцсети
РИА Новости 06:48
Экономика
Госдума приняла закон о расширении страхования вкладов
Москва, 13 мая 2020, 14:53 — REGNUM Госдума в итоговом третьем чтении приняла закон, расширяющий систему страхования вкладов, передает корреспондент ИА REGNUM 13 мая.
REGNUM 07:53
Авто
Маскарад: как пройти ТО в условиях пандемии
Как правило, отсрочка дана до конца мая, кроме того, у части брендов недопустим перепробег, из-за которого можно лишиться гарантии.
Известия 17:02
Политика
Китай выразил протест после санкций США из-за пандемии коронавируса
Китай выражает решительный протест в связи с внесением в США законопроекта против Китая, предусматривающего санкции за COVID-19, заявил в среду, 13 мая, официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.
Известия 04:45
Игры
В «Epic Games Store» раздадут GTA V
Портал «Gamepressure» сообщил, что игроманам будет подарена легендарная «Grand Theft Auto V». Авторы статьи ссылаются на анонимный источник, который утверждает, что GTA V станет доступна завтра, 14 мая, в четверг, в 6 вечера по Москве.
ГЛАС.RU 10:46
Политика
Принят закон о возможности дистанционного голосования в РФ
Госдума одобрила во втором и сразу в третьем чтении поправки, предусматривающие возможность дистанционного голосования, в том числе электронного и по почте, на всех уровнях выборов, а также на референдумах.
Российская газета 08:40
Шоу-бизнес
Наталья Еприкян из Comedy Woman сообщила о пополнении в семье
Создатель и продюсер шоу Comedy Woman Наталья Еприкян рассказала своим поклонникам об увеличении своей семьи.
Discover24 04:19
Общество
Россиянам открыли способ изготовления антисептика от коронавируса
О способе изготовления антисептика в домашних условиях, который можно использовать как защитное средство от коронавируса, рассказали спасатели.
Петербургский дневник 22:09
Кино
Фильм «Заражение» стал самым популярным среди россиян на самоизоляции
Экономика сегодня 02:26
Общество
Авиакомпания «Победа» возобновит полеты по России с 1 июня
Свыше 60% всех билетов на первый летний месяц будут предложены по стоимости 499 – 2999 руб. Добавим, что авиакомпания "Победа" приостановила регулярные полеты с 1 апреля из-за коронавируса.
RuNews24.ru 05:16
Общество
Трубоукладчик «Газпрома» пришвартовался в Германии в порту Мукран
Берлин, 12 мая 2020, 19:37 — REGNUM Судно-трубоукладчик «Газпрома» «Академик Черский» пришвартовалось к причалу в Германии, в порту Мукран, сообщают 12 мая интернет-ресурсы, мониторящие передвижения морских объектов.
REGNUM вчера в 12:37
Фигурное катание
Экс-тренер Трусовой поделился мнением о ее переходе в группу Плющенко
Газета.Ru 00:59
Здоровье
13 новых случаев коронавируса зарегистрировано в Амурской области
Напомним, что о первом случае коронавируса в Приамурье стало известно 29 марта. Инфекцию обнаружили у амурчанки.
Телепорт 03:11