В играх теперь научились делать достаточно неплохую графику, но всё еще можно заметить угловатость форм и недостаточно детализированные текстуры. В новой, пятой версии бесплатного движка для создания игр Unreal Engine 5 от Epic Games обещано использование моделей "кинематографического качества".

Epic Games представила новый движок для создания игр и синематиков

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