Игры

Вести.RuВести.RuEpic Games представила новый движок для создания игр и синематиков

В играх теперь научились делать достаточно неплохую графику, но всё еще можно заметить угловатость форм и недостаточно детализированные текстуры. В новой, пятой версии бесплатного движка для создания игр Unreal Engine 5 от Epic Games обещано использование моделей "кинематографического качества".
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Демонстрация Unreal Engine 5 показала невероятный уровнь детализации

REGNUM15:16

Epic Games представила новый движок для создания игр и синематиков

Вести.Ru12:14

Epic Games представила новый движок для создания игр и синематиков

Piter.tv13:55

Представлен движок Unreal Engine 5

Матч ТВ12:20

Геймеры шесть лет ждали новый движок от Epic Games. Дождались «кинематографического качества»

Царьград14:38

Epic Games анонсировала Unreal Engine 5

News.ru11:47

Epic Games представила новую технологию разработки компьютерных игр

ИА Красная Весна12:43
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