Игры
Вести.RuEpic Games представила новый движок для создания игр и синематиков
В играх теперь научились делать достаточно неплохую графику, но всё еще можно заметить угловатость форм и недостаточно детализированные текстуры. В новой, пятой версии бесплатного движка для создания игр Unreal Engine 5 от Epic Games обещано использование моделей "кинематографического качества".
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Общество
Девятиклассникам отменили сдачу ОГЭ
«Для учащихся 9-х классов запланирована отмена проведения обязательных экзаменов по русскому языку и математике», — отмечает ведомство.
Альметьевск РТВ 07:17
Технологии
Sony продала 110 миллионов PS4 и выпустит PlayStation 5 к Рождеству
За весь 2019 финансовый год было продано 13,6 млн PS4, тогда как в прошлом году этот результат достигал 17,8 млн игровых консолей.
MobiDevices 07:42
Политика
Ангела Меркель попала под перекрестный допрос
Канцлер Германии рассказала депутатам о коронавирусе и отношениях с Россией В среду канцлер ФРГ Ангела Меркель впервые с начала эпидемии коронавируса выступила перед депутатами Бундестага, ответив на их вопросы.
Коммерсантъ 13:17
Общество
Доктор Мясников предрек более опасную пандемию после коронавируса
Врач Александр Мясников, известный телезрителям как доктор Мясников из передачи «О самом главном», заявил, что после коронавируса предрекает появление новой пандемии, более серьезной и опасной.
Lenta.ru 07:17
Экономика
Оценены перспективы рубля после выхода из самоизоляции
Снижение под отметку 72,5 могло бы стать важным сигналом уверенности инвесторов в перспективах рубля.
Рамблер 08:40
Авто
В России резко подешевел электрический кроссовер Jaguar I-Pace
Автоновости дня 09:47
Общество
Саудовские супертанкеры испытывают проблемы с разгрузкой в США
RuNews24.ru 08:32
Путешествия
Сочи готовится принять 40 тысяч туристов с 1 июня
Алексей Копайгородский, глава города-курорта Сочи, заявил о намерении принять 40 тысяч отдыхающих с 1 июня.
Регион online вчера в 11:19
Общество
Власти Москвы ответили на данные о продаже масок с наценкой 1800%
Би-би-си в своей публикации обратила внимание на то, что объявления о закупке масок и перчаток Московский метрополитен разместил на госзакупках еще в начале февраля.
РБК вчера в 14:13
Общество
Депутат Пушкина заявила об обнаружении у нее коронавируса
Зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей от «Единой России», депутат Оксана Пушкина написала в своем Telegram-канале 13 мая, что заболела коронавирусом.
Известия 09:59
Политика
Козак раскрыл детали переговоров в Берлине
Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил в эфире телеканала «Россия 24», что переговоры с помощником канцлера ФРГ Ангелы Меркель об урегулировании конфликта на юго-востоке Украины прошли конструктивно.
РБК 13:25
Политика
Архангельская область и Ненецкий автономный округ решили объединиться
Ранее РБК со ссылкой на источники сообщило, что временно исполняющие обязанности губернаторов Архангельской области и Ненецкого автономного округа объявят о намерении объединить субъекты.
РИА Новости 03:13
Общество
Песков рассказал о том, как заболел коронавирусом
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, у которого обнаружили коронавирус, в интервью «Коммерсанту» рассказал, что находится на лечении в больнице с двусторонней пневмонией.
RT на русском 13:28
Наука
Ученые: Северный магнитный полюс движется в сторону России
Научные специалисты провели масштабное исследование, которое позволило обратить внимание на то, что Северный магнитный полюс постепенно движется со скоростью 55 км/год в сторону России.
Anonsens вчера в 06:25
Политика
Оппозиция объявила бойкот премьеру из-за отрицания Дня Победы
Фракция "Оппозиционная платформа - За жизнь" в Верховной раде объявило тотальное игнорирование премьер-министра Дениса Шмыгаля.
РЕН ТВ 13:21
Политика
Госдума ограничила право избираться осужденным по статьям о митингах
Госдума в третьем чтении приняла закон о поправках в избирательное право, который лишает права занимать выборные должности граждан России, которые были осуждены по 50 различным статьям Уголовного кодекса, в том числе по так называемым политическим статьям о нарушении порядка проведения массовых акций («дадинская статья») и применении насилия в отношении представителя власти.
РБК 11:52
Общество
На сайт «Бессмертного полка» загрузили фото нацистов
Благодаря работе волонтеров удалось предотвратить публикацию сотен изображений нацистов и связанных с ними картинок, но некоторые фото на сайт «Бессмертного полка» всё же просочились.
МордовМедиа вчера в 15:27
Шоу-бизнес
Эмин Агаларов расстается с женой
Певец Emin (Эмин Агаларов) объявил о расставании с супругой Аленой Гавриловой. Брак пары просуществовал всего два года.
Вести.Ru 12:32
Игры
2K анонсировали переиздание трилогии Mafia
КМВ Новости 10:41
Армия и оружие
Норвежцы боятся реакции РФ на новый радар США
Вооруженные силы Норвегии проводят модернизацию радара системы «Глобус», расположенного в городе Вардё в северной части страны, устанавливая новое американское оборудование.
Военное дело вчера в 02:39
Здоровье
Ростовский Минздрав показал легкие смертельно больного коронавирусом
Глава ростовского областного министерства здравоохранения Татьяна Быковская на состоявшемся 13 мая заседании регионального оперативного штаба продемонстрировала его участникам снимки легких пациентов с коронавирусом.
Инфо24 09:25
Политика
Глава Минздрава рассказал о состоянии здоровья Мишустина
Премьер-министр России Михаил Мишустин, у которого ранее был выявлен коронавирус, идет на поправку и может выйти на работу на следующей неделе, сообщает ТАСС со ссылкой на главу Минздрава России Михаила Мурашко.
Rambler News Service 09:00
Футбол
В среду Рабьо вернется в расположение «Ювентуса»
Sport24.ru вчера в 09:49
Общество
Голикова спрогнозировала сроки возвращения России к нормальной жизни
Россияне смогут вернуться к привычной жизни, как было до пандемии коронавируса, летом, если будут соблюдать вводимые ограничения.
Известия вчера в 10:03
Общество
В банях запретят окунаться в бассейн и пить чай
В условиях коронавируса в России в банях бассейны и купели работать не будут, напитки и еда окажутся под запретом, контакты между посетителями ограничат.
Вести.Ru 12:56
Общество
Общие перемены отменят в российских школах
Российские школьники начнут новый учебный год уже по новым правилам.
Телеканал 360° 12:59
Общество
Мурашко рассказал, когда появятся первые вакцины от коронавируса
По словам министра, первые препараты для вакцинации против коронавируса могут появиться в конце июля.
RT на русском 06:48
Происшествия
Ураганный ветер снес крышу с нескольких домов в Чите
В марте вертолет Ми-35 случайно дал залп из авиационной пушки по жилому дому в Чите.
Известия 10:32