В играх теперь научились делать достаточно неплохую графику, но всё еще можно заметить угловатость форм и недостаточно детализированные текстуры. В новой, пятой версии бесплатного движка для создания игр Unreal Engine 5 от Epic Games обещано использование моделей "кинематографического качества".

Epic Games представила новый движок для создания игр и синематиков

Общество Девятиклассникам отменили сдачу ОГЭ «Для учащихся 9-х классов запланирована отмена проведения обязательных экзаменов по русскому языку и математике», — отмечает ведомство. 353

Политика Ангела Меркель попала под перекрестный допрос Канцлер Германии рассказала депутатам о коронавирусе и отношениях с Россией В среду канцлер ФРГ Ангела Меркель впервые с начала эпидемии коронавируса выступила перед депутатами Бундестага, ответив на их вопросы. 2

Общество Доктор Мясников предрек более опасную пандемию после коронавируса Врач Александр Мясников, известный телезрителям как доктор Мясников из передачи «О самом главном», заявил, что после коронавируса предрекает появление новой пандемии, более серьезной и опасной. 112

Путешествия Сочи готовится принять 40 тысяч туристов с 1 июня Алексей Копайгородский, глава города-курорта Сочи, заявил о намерении принять 40 тысяч отдыхающих с 1 июня.

Общество Депутат Пушкина заявила об обнаружении у нее коронавируса Зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей от «Единой России», депутат Оксана Пушкина написала в своем Telegram-канале 13 мая, что заболела коронавирусом. 782

Политика Козак раскрыл детали переговоров в Берлине Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил в эфире телеканала «Россия 24», что переговоры с помощником канцлера ФРГ Ангелы Меркель об урегулировании конфликта на юго-востоке Украины прошли конструктивно. 207

Политика Архангельская область и Ненецкий автономный округ решили объединиться Ранее РБК со ссылкой на источники сообщило, что временно исполняющие обязанности губернаторов Архангельской области и Ненецкого автономного округа объявят о намерении объединить субъекты. 1,3K

Общество Песков рассказал о том, как заболел коронавирусом Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, у которого обнаружили коронавирус, в интервью «Коммерсанту» рассказал, что находится на лечении в больнице с двусторонней пневмонией. 54

Наука Ученые: Северный магнитный полюс движется в сторону России Научные специалисты провели масштабное исследование, которое позволило обратить внимание на то, что Северный магнитный полюс постепенно движется со скоростью 55 км/год в сторону России. 4

Политика Оппозиция объявила бойкот премьеру из-за отрицания Дня Победы Фракция "Оппозиционная платформа - За жизнь" в Верховной раде объявило тотальное игнорирование премьер-министра Дениса Шмыгаля.

Политика Госдума ограничила право избираться осужденным по статьям о митингах Госдума в третьем чтении приняла закон о поправках в избирательное право, который лишает права занимать выборные должности граждан России, которые были осуждены по 50 различным статьям Уголовного кодекса, в том числе по так называемым политическим статьям о нарушении порядка проведения массовых акций («дадинская статья») и применении насилия в отношении представителя власти. 5

Общество На сайт «Бессмертного полка» загрузили фото нацистов Благодаря работе волонтеров удалось предотвратить публикацию сотен изображений нацистов и связанных с ними картинок, но некоторые фото на сайт «Бессмертного полка» всё же просочились. 355

Шоу-бизнес Эмин Агаларов расстается с женой Певец Emin (Эмин Агаларов) объявил о расставании с супругой Аленой Гавриловой. Брак пары просуществовал всего два года. 9

Здоровье Ростовский Минздрав показал легкие смертельно больного коронавирусом Глава ростовского областного министерства здравоохранения Татьяна Быковская на состоявшемся 13 мая заседании регионального оперативного штаба продемонстрировала его участникам снимки легких пациентов с коронавирусом. 6

Политика Глава Минздрава рассказал о состоянии здоровья Мишустина Премьер-министр России Михаил Мишустин, у которого ранее был выявлен коронавирус, идет на поправку и может выйти на работу на следующей неделе, сообщает ТАСС со ссылкой на главу Минздрава России Михаила Мурашко. 178