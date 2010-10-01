Игры

Вести.RuВести.RuEpic Games представила новый движок для создания игр и синематиков

В играх теперь научились делать достаточно неплохую графику, но всё еще можно заметить угловатость форм и недостаточно детализированные текстуры. В новой, пятой версии бесплатного движка для создания игр Unreal Engine 5 от Epic Games обещано использование моделей "кинематографического качества".
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Демонстрация Unreal Engine 5 показала невероятный уровнь детализации

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Геймеры шесть лет ждали новый движок от Epic Games. Дождались «кинематографического качества»

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Директор Epic Games назвал PS5 «абсолютно феноменальной» и похвалил её SSD

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Epic Games представила новый движок для создания игр и синематиков

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News.ru11:47

Epic Games представила новую технологию разработки компьютерных игр

ИА Красная Весна12:43

Представлен движок Unreal Engine 5

Матч ТВ12:20
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В Свердловской области с 19 мая возобновят работу магазины и ТЦ

Все магазины, торговые центры и уличные кафе в Свердловской области смогут возобновить работу с 19 мая, сообщил в среду, 13 мая, глава региона Евгений Куйвашев.
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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил в два раза уменьшить количество депутатов в России.
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Посол Украины пригрозил лишить Турцию туристов из-за песни «Катюша»

Анкара, 13 мая 2020, 09:08 — REGNUM Исполнение песни «Катюша» на концерте в честь Дня Победы в турецком городе Аланья является антиукраинской «провокацией», сообщил посол Украины в Турции Андрей Сибига на своей странице в социальной сети Twitter.
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Unreal Engine
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