Коронавирус

RT на русскомRT на русскомЕпископ РПЦ Вениамин скончался от коронавируса

Епископ Железногорский и Льговский Вениамин скончался в Курске после заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
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