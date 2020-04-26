На сайте Московского патриархата сообщается, что несколько дней назад священника гсопитализировали в Курскую областную клиническую инфекционную больницы. Накануне состояние владыки стало ухудшаться, и его перевели в реанимацию с двусторонней пневмонией, вызванной коронавирусом.

Епископ РПЦ Вениамин скончался от коронавируса в Курске

Политика Песков: в ближайшие дни Путин выскажется по ситуации с коронавирусом Москва, 26 апреля 2020, 18:30 — REGNUM Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков рассказал, что в ближайшие дни российский лидер Владимир Путин сделает заявление относительно ситуации с коронавирусом и дальнейшей тактике борьбы с ним. 5,3K

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Футбол Видео с реакцией Агуэро на промах своей копии в FIFA 20 стало вирусным После промаха Агуэро схватился за голову, как и его прототип в игре. Этот момент попал на видео, после чего ролик стал вирусным в сети.

Общество В России продлён срок действия сертификатов на жилье для молодых семей Москва, 26 апреля 2020, 19:18 — REGNUM Сроки действия и подачи сертификатов на приобретение или строительство жилья для молодых семей в России продлены с семи до девяти месяцев. 2

Общество Власти Италии объявили о смягчении режима карантина Рим, 26 апреля 2020, 23:43 — REGNUM Италия с 4 мая переходит во «вторую фазу» борьбы с эпидемией коронавирусной инфекции, которая предполагает ряд мер по смягчению введенных ранее ограничений. 26

Общество Россия приостанавливает экспорт зерна до 1 июля 2020 года Москва, 26 апреля 2020, 17:22 — REGNUM Россия приостанавливает экспорт зерновых в страны, не являющиеся членами Евразийского экономического союза, до 1 июля 2020 года. 571

Общество Минюст решил сохранить старые штрафы в новом КоАП Ранее, как писал NEWS.ru, Минюст рассмотрит вопрос о включении в проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) взысканий за нарушения в сфере благоустройства городских территорий. 1

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Политика Трамп и Макрон намерены созвать совещание «пятерки» Совбеза ООН Президенты США Дональд Трамп и Франции Эммануэль Макрон заявили, что рассчитывают созвать совещание пяти постоянных членов СБ ООН (США, Франция, Россия, КНР и Великобритания) и обсудить реакцию ООН на коронавирус, сообщил журналистам представитель Белого дома Джадд Дир. 6

Происшествия В Мурманской области коронавирус нашли еще у 57 человек Мурманск, 24 апреля 2020, 00:45 — REGNUM В Мурманской области подтвердили еще 57 положительных тестов на коронавирус SARS-CoV-2, число зараженных в регионе выросло до 663. 124

Финансы Банк России снизил ключевую ставку до 5,5% Банк России, снизив ключевую ставку сразу на 50 базисных пунктов - до 5,5%, дал мягкий сигнал и о будущей направленности своей денежно-кредитной политики. 1,4K

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