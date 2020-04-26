Коронавирус
RuNews24.ruЕпископ РПЦ Вениамин скончался от коронавируса в Курске
На сайте Московского патриархата сообщается, что несколько дней назад священника гсопитализировали в Курскую областную клиническую инфекционную больницы. Накануне состояние владыки стало ухудшаться, и его перевели в реанимацию с двусторонней пневмонией, вызванной коронавирусом.
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Общество
В Курганской области запретили продажу алкоголя на майских праздниках
В Курганской области временно запретили продажу алкоголя в период с 30 апреля по 10 мая из-за эпидемии коронавируса.
РБК 07:23
Политика
Песков: в ближайшие дни Путин выскажется по ситуации с коронавирусом
Москва, 26 апреля 2020, 18:30 — REGNUM Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков рассказал, что в ближайшие дни российский лидер Владимир Путин сделает заявление относительно ситуации с коронавирусом и дальнейшей тактике борьбы с ним.
REGNUM 11:30
Происшествия
В Петербурге умер от коронавируса нейрохирург Александровской больницы
Завотделением нейрохирургии Александровской больницы в Петербурге Алексей Филиппов умер в клинической инфекционной больнице имени Боткина.
BFM.ru 07:38
Общество
Государственное радио КНДР сообщило об активной работе Ким Чен Ына
Государственное радио КНДР в воскресенье утром распространило информацию о том, что лидер страны Ким Чен Ын занимается активной деятельностью.
Российская газета вчера в 22:21
Здоровье
Врач объяснил рост числа молодых людей с тяжелой формой коронавируса
Главврач Московского клинического центра инфекционных болезней "Вороновское" Сергей Переходов объяснил, почему растет число молодых пациентов с коронавирусом в тяжелой форме.
Газета.Ru 15:14
Политика
Путин подписал закон, упрощающий получение гражданства РФ
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, упрощающий процедуру получения российского гражданства для иностранцев.
Газета.Ru 24 апреля в 08:56
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко прокомментировала лишение звания «Женщина года»
Телеведущая Регина Тодоренко прокомментировала лишение ее журналом Glamour звания «Женщина года».
Московский Комсомолец вчера в 17:18
Здоровье
Дивеевский монастырь закрыли на карантин
Как сообщили в пресс-службе Нижегородской митрополии, с 25 апреля Дивеевский монастырь находится на карантине.
Нижегородская Правда 02:30
Футбол
Видео с реакцией Агуэро на промах своей копии в FIFA 20 стало вирусным
После промаха Агуэро схватился за голову, как и его прототип в игре. Этот момент попал на видео, после чего ролик стал вирусным в сети.
Спорт-Экспресс 16:56
Здоровье
Итальянские ученые рассчитали смертность от коронавируса
Коммерсантъ 24 апреля в 23:23
Общество
В России продлён срок действия сертификатов на жилье для молодых семей
Москва, 26 апреля 2020, 19:18 — REGNUM Сроки действия и подачи сертификатов на приобретение или строительство жилья для молодых семей в России продлены с семи до девяти месяцев.
REGNUM 12:18
Авто
Запатентовали новые детали «Русского Прадо» от УАЗ
Деталь состоит из трех отштампованных стальных элементов, скрепленных между собой болтами.
Тарантас Ньюс 24 апреля в 10:14
Общество
Власти Италии объявили о смягчении режима карантина
Рим, 26 апреля 2020, 23:43 — REGNUM Италия с 4 мая переходит во «вторую фазу» борьбы с эпидемией коронавирусной инфекции, которая предполагает ряд мер по смягчению введенных ранее ограничений.
REGNUM 16:43
Общество
Россия приостанавливает экспорт зерна до 1 июля 2020 года
Москва, 26 апреля 2020, 17:22 — REGNUM Россия приостанавливает экспорт зерновых в страны, не являющиеся членами Евразийского экономического союза, до 1 июля 2020 года.
REGNUM 10:22
Общество
Минюст решил сохранить старые штрафы в новом КоАП
Ранее, как писал NEWS.ru, Минюст рассмотрит вопрос о включении в проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) взысканий за нарушения в сфере благоустройства городских территорий.
News.ru 16:58
Происшествия
Петербургская полиция создала фотобазу нарушителей самоизоляции
От жителей Северной столицы, которые были задержаны за нарушение режима самоизоляции,поступили жалобу на процедуру принудительной фотосъемки в отделах полиции.
Peterburg2.ru 12:05
Общество
Академик РАН назвал вероятные сроки спада эпидемии коронавируса
Бывший главный пульмонолог Минздрава России, академик РАН Александр Чучалин назвал вероятные сроки спада эпидемии коронавируса.
Lenta.ru 17:24
Авто
Представлен шестиметровый Range Rover стоимость 100 млн рублей
Стоимость доработанного внедорожника составляет 1,2 млн евро, что составляет примерно 97 млн рублей по актуальному курсу.
Тарантас Ньюс 16:33
Авто
МКПП осталась только на 12% автомобилей
Автоновости дня 09:20
Футбол
Чемпионат Нидерландов досрочно завершен без объявления чемпиона
Руководство Эредивизии приняло решение досрочно завершить текущий сезон из-за пандемии коронавируса.
Vprognoze.ru 24 апреля в 12:49
Политика
Трамп и Макрон намерены созвать совещание «пятерки» Совбеза ООН
Президенты США Дональд Трамп и Франции Эммануэль Макрон заявили, что рассчитывают созвать совещание пяти постоянных членов СБ ООН (США, Франция, Россия, КНР и Великобритания) и обсудить реакцию ООН на коронавирус, сообщил журналистам представитель Белого дома Джадд Дир.
РИА Новости 15:13
Происшествия
В Мурманской области коронавирус нашли еще у 57 человек
Мурманск, 24 апреля 2020, 00:45 — REGNUM В Мурманской области подтвердили еще 57 положительных тестов на коронавирус SARS-CoV-2, число зараженных в регионе выросло до 663.
REGNUM 23 апреля в 17:45
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку до 5,5%
Банк России, снизив ключевую ставку сразу на 50 базисных пунктов - до 5,5%, дал мягкий сигнал и о будущей направленности своей денежно-кредитной политики.
Интерфакс 24 апреля в 06:43
Экономика
Росстат увидел сокращение реальных доходов россиян
Реальные располагаемые доходы россиян в первом квартале снизились на 0,2 процента по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.
Lenta.ru вчера в 20:38
Происшествия
На Кубани от коронавируса умер врач-рентгенолог
В Краснодарском крае умер 52-летний врач-рентгенолог с диагнозом коронавирус, сообщает региональный оперштаб.
АиФ Краснодар 10:55
Происшествия
Жители Подмосковья устроили массовую вечеринку
В Подмосковье правоохранители начали проверку после вечеринки в ЖК "Бутово парк 2" в Ленинском городском округе, когда местные жители собрались толпой во дворе дома.
Газета.Ru 11:34
Армия и оружие
Войска ЗВО, готовившиеся к параду 9 мая, отправлены на карантин
Москва, 26 апреля 2020, 17:02 — REGNUM Подразделения Западного военного округа (ЗВО), которые готовились к участию в параде Победы, возвращены в места постоянно дислокации.
REGNUM 10:02
Здоровье
В Хабаровском крае выявлено 379 человек, больных коронавирусом
Среди 28 новых случаев заболевания вирусом COVID-19 х около 60,0% являются бессимптомными носителями.
Transsibinfo вчера в 08:20