ИнтерфаксEquinor списала $1,1 млрд от инвестиций в РФ и отказалась от российской нефтиНорвежская Equinor отразила чистый убыток от списания российских активов на уровне $1,08 млрд, говорится в опубликованном отчете.ИнтерфаксЭнергетическая группа Equinor основана в 1972 году, до мая 2018 года носила название Statoil.РИА НовостиКомпания работала в России больше 30 лет.КоммерсантъПомимо Equinor, в консорциум входят "Зарубежнефть-добыча Харьяга" с долей 40%, Total - 20% и "Ненецкая нефтяная компания" - 10%.ИнтерфаксЧитать далееСвернутьЯмал-МедиаЯмал-МедиаЭкономика сегодняLife.ruSolenka.infoСеверпостИА Красная ВеснаФАНГазета.RuПодробнее о событииEquinor списала более $1 млрд из-за выхода из проектов в РоссииТАСС03:35Equinor потеряла более $1 млрд в связи с уходом из РоссииКоммерсантъ02:04Нефтегазовая группа Equinor потеряла 1,08 миллиарда долларов после ухода из РоссииРИА Новости02:58Equinor списала $1,1 млрд от инвестиций в РФ и отказалась от российской нефтиИнтерфакс02:44Норвежская Equinor оценила потери от ухода с российского рынка в $1 млрдГазета.Ru02:39Норвежская нефтегазовая компания Equinor оценила потери после ухода с рынка РФ в $1 млрдLenta.ru02:13Equinor потеряла более 1 млрд долларов после ухода из РоссииГоворит Москва03:10Показать ещёОценить314Поделиться