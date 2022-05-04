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Equinor списала $1,1 млрд от инвестиций в РФ и отказалась от российской нефти

Норвежская Equinor отразила чистый убыток от списания российских активов на уровне $1,08 млрд, говорится в опубликованном отчете.
Интерфакс
Энергетическая группа Equinor основана в 1972 году, до мая 2018 года носила название Statoil.
РИА Новости
Компания работала в России больше 30 лет.
Коммерсантъ
Помимо Equinor, в консорциум входят "Зарубежнефть-добыча Харьяга" с долей 40%, Total - 20% и "Ненецкая нефтяная компания" - 10%.
Интерфакс

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Equinor списала $1,1 млрд от инвестиций в РФ и отказалась от российской нефти
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