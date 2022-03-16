Норвежская нефтегазовая компания Equinor (бывшая Statoil) намерена в течение 2022 года нарастить экспорт газа в Европу на 1,4 млрд куб. м за счет получения увеличенных разрешений на добычу от Министерства энергетики Норвегии и переноса ремонтов на осень.
Компания также рассчитывает в середине мая запустить завод по производству сжиженного природного газа (СПГ) Hammerfest LNG на острове Мелкойя на севере Норвегии после ремонта из-за пожара в сентябре 2020 года.
Россия поставляет примерно в 110 раз больше объема Норвегии: объем 1,4 млрд куб. м поставит за несколько дней, — пояснил директор Фонда энергетического развития Норвегия нарастит экспорт газа в Европу Сергей Пикин.
Соглашение с властями дает возможность увеличить добычу газа на месторождениях Осеберг и Тролль на 1 миллиард кубометров на каждом в период до 30 сентября, на Хайдруне - на 0,44 миллиарда кубометров в 2022 календарном году.
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