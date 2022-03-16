Норвежская нефтегазовая компания Equinor (бывшая Statoil) намерена в течение 2022 года нарастить экспорт газа в Европу на 1,4 млрд куб. м за счет получения увеличенных разрешений на добычу от Министерства энергетики Норвегии и переноса ремонтов на осень.
Соглашение с властями дает возможность увеличить добычу газа на месторождениях Осеберг и Тролль на 1 миллиард кубометров на каждом в период до 30 сентября, на Хайдруне - на 0,4 миллиарда кубометров в 2022 календарном году.
Специальная операция на Украине идет в строгом соответствии с заранее утвержденными планами, сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания о мерах социально-экономической поддержки российских регионов.
Российский Минпромторг и представители металлургического сектора договорились ограничить стоимость продукции с установлением предельных цен в ближайшие месяцы, пишет «Интерфакс» со ссылкой на ряд источников, знакомых с итогами совещания главы ведомства Дениса Мантурова с представителями металлургических предприятий.