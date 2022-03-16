Норвежская нефтегазовая компания Equinor (бывшая Statoil) намерена в течение 2022 года нарастить экспорт газа в Европу на 1,4 млрд куб. м за счет получения увеличенных разрешений на добычу от Министерства энергетики Норвегии и переноса ремонтов на осень.
Соглашение с властями дает возможность увеличить добычу газа на месторождениях Осеберг и Тролль на 1 миллиард кубометров на каждом в период до 30 сентября, на Хайдруне - на 0,4 миллиарда кубометров в 2022 календарном году.
Крупнейший энергетический концерн Германии E.ON прекратил закупку новых объемов природного газа у российских компаний в связи с ситуацией на Украине, заявил на пресс-конференции главный исполнительный директор компании Леонард Бирнбаум.
Накануне газета Financial Times сообщила со ссылкой на американских чиновников, что Белый дом получил информацию о том, что Россия якобы запросила у Китая военную помощь для проведения спецоперации по защите мирных жителей в Донбассе.