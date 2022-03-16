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Equinor увеличит экспорт газа в Европу на 1,4 млрд куб. м в течение 2022 года

Норвежская нефтегазовая компания Equinor (бывшая Statoil) намерена в течение 2022 года нарастить экспорт газа в Европу на 1,4 млрд куб. м за счет получения увеличенных разрешений на добычу от Министерства энергетики Норвегии и переноса ремонтов на осень.
ТАСС
Соглашение с властями дает возможность увеличить добычу газа на месторождениях Осеберг и Тролль на 1 миллиард кубометров на каждом в период до 30 сентября, на Хайдруне - на 0,4 миллиарда кубометров в 2022 календарном году.
РИА Новости
Объем добычи на Хайдруне должен повыситься на 0,44 млрд «кубов» в нынешнем году.
ФАН
Также Equinor напоминает, что в середине мая планирует запустить ранее пострадавший от пожара Hammerfest LNG, который обеспечит добычу более 6 миллиардов кубометром газа в год.
РИА Новости

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