РПЛ

Советский спортСоветский спортЕременко, Бакаев или Тедеско: кто стал главным героем 14-го тура

ЦСКА — Динамо
0 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, 27 октября
Стадион «ВЭБ Арена»
Яка Бийол
9′
28′
Роман Нойштедтер
59′
Шарль Каборе
Ильзат Ахметов
Арнор Сигурдссон
59′
65′
Шарль Каборе
Артур Юсупов
68′
Кирилл Панченко
Оскар Хильемарк
Кристиян Бистрович
Константин Кучаев
76′
81′
Себастьян Шиманьски
Клинтон Н`Жи
Вадим Карпов
Звонимир Шарлия
82′
85′
Клинтон Н`Жи
88′
Сильвестр Игбоун
Если лидер Зенита Артем Дзюба в прошлом туре оформил классический хет-трик в матче с Ростовом, то полузащитник красно-белых в воскресенье стал автором сразу трех голевых пасов.
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