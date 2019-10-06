РПЛ

Sports.ruSports.ruЕременко и Сигурдссон пропускают матч с ЦСКА из-за болезни

ЦСКА — Ростов
1 – 3
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «ВЭБ Арена»
11′
Хорен Байрамян
12′
Данил Глебов
Марио Фернандес
30′
44′
Хорен Байрамян
Седрик Гогуа
Лукас Сантос
46′
58′
Данил Глебов
Бактиер Зайнутдинов
61′
Эльдор Шомуродов
Арнор Сигурдссон
Яка Бийол
67′
77′
Хорен Байрамян
Арсений Логашов
85′
Алексей Ионов
Александр Саплинов
86′
Александр Саплинов
Ильзат Ахметов
Кристиян Бистрович
89′
«Ростов» объяснил, почему в составе на матч с ЦСКА отсутствуют защитник Рагнар Сигурдссон и полузащитник Роман Еременко.
Читать в источнике
Комментировать3

Подробнее о событии

Еременко и Сигурдссон пропускают матч с ЦСКА из-за болезни

Sports.ru09:45

«Ростов» объяснил отсутствие Еременко и Сигурдссона в заявке на матч с ЦСКА

Матч ТВ09:19

Арнор Сигурдссон: «ЦСКА в перерыве нужно серьезно поговорить»

Спорт-Экспресс10:38

СМИ: Футболист «Ростова» Ерёменко пропустит матч с ЦСКА из-за недомогания

RT на русском09:09

Ерёменко пропустит матч с ЦСКА из-за температуры

Чемпионат09:02

«Ростов» объяснил отсутствие Еременко и Сигурдссона в заявке на матч с ЦСКА

Sportbox.RU09:19

«Ростов» сообщил, почему Еременко и Сигурдссон пропустят матч с ЦСКА

Sport24.ru09:08
Показать все источники
Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 11:20, Ашберн
Политика

Путин заявил, что ему неинтересно положение Зеленского

Президент России Владимир Путин, общаясь с корреспондентом NBC News Киром Симмонсом в рамках Российской энергетической недели, заявил, что ему неинтересно положение, в котором оказался украинский лидер Владимир Зеленский.
РИА Новости 09:06
Политика

Порошенко пришел на акцию против «формулы Штайнмайера» в Киеве

Газета.Ru 10:24
Футбол

Локомотив — Арсенал (Тула) 2:1

News.ru 08:56
Политика

Умер вице-спикер Совфеда Евгений Бушмин

Вице-спикер Совета Федерации Евгений Бушмин скончался в возрасте 61 года после продолжительной болезни, сообщил глава комитета верхней палаты парламента по регламенту Вячеслав Тимченко в воскресенье, 6 октября.
Известия 10:30
Наука

Имплантированные в мозг птиц воспоминания научили их петь

Индикатор 03 октября в 16:26
Авто

Сбербанк создал компанию для продажи автомобилей

Ранее источники РБК сообщили, что госбанк намерен запустить собственный сервис по продаже автомобилей.
РБК 03:00
Футбол

«Краснодар» и «Спартак» объявили составы на матч чемпионата России

Газета.Ru 11:10
Политика

ABC: второй разведчик рассказал о деталях разговора Трампа с Зеленским

Второй американский разведчик рассказал генеральному инспектору разведывательного сообщества США Майклу Аткинсону о разговоре президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского.
ТАСС 09:41
Политика

ФБР допросило депутата Госдумы в нью-йоркском аэропорту

Сотрудник Федерального бюро расследований (ФБР) США час допрашивал в аэропорту Нью-Йорка депутата Госдумы Ингу Юмашеву, прибывшую на форум «Диалог Форт-Росс».
Ведомости 03:53
Наука

Путешествующие черные дыры усилили электромагнитные волны

Швейцарские физики рассчитали, как равномерно движущаяся черная дыра взаимодействует с падающими на нее электромагнитными волнами.
N+1 04 октября в 06:25
Музыка

Умер бывший барабанщик группы Cream Джинджер Бейкер

Дождь 08:28
Армия и оружие

Эрдоган пригрозил США в одиночку начать операцию в Сирии

Президент Турции Рейджеп Тайип Эрдоган объявил, что его страна готова начать военную операцию на северо-востоке Сирии, поскольку США не выполнили свои обещания по созданию зоны безопасности вблизи турецкой границы.
РБК вчера в 07:20
Авто

Выбираем подержанный Kia Sportage: стильный, удобный и проблемный

Российская газета 11:00
Шоу-бизнес

Друг Заворотнюк ответил на слухи о смерти актрисы

Друг актрисы Анастасии Заворотнюк, пожелавший сохранить анонимность, опроверг сообщения о смерти актрисы.
РИА Новости 10:37
Происшествия

Спасенный при ЧП в Магнитогорске ребенок сделал первые шаги

Спасенный из-под завалов обрушившегося дома в Магнитогорске Ваня Фокин начал ходить.
РИА Новости 06:36
Футбол

Власти Нидерландов решили отказаться от названия Голландия

Правительство Нидерландов решило отказаться от названия Голландия, сообщил портал Adformatie.
РИА Новости 02:20
Происшествия

Журналисты «Известий» попали под обстрел в ДНР

Журналисты мультимедийного информационного центра "Известия" попали под обстрел в районе поселка Коминтерново в Донецкой народной республике (ДНР).
ТАСС 11:13
Технологии

На самом мощном в мире атомном ледоколе «Арктика» запустили реактор

На борту новейшего российского атомного ледокола «Арктика» состоялся запуск реакторной установки.
Дни24 04 октября в 04:38
Общество

Ученые рассказали о полезных свойствах винограда

Известия вчера в 19:05
Происшествия

Американскую студентку изнасиловали в Петербурге

Студентку из США, которая приехала в Россию по обмену, изнасиловали в Санкт-Петербурге. Об этом 6 октября сообщает РЕН ТВ.
Известия 04:29
Происшествия

Появилось видео с места убийства студентки в Подмосковье

Телеканал РЕН опубликовал видео с места убийства 17-летней студентки, найденной мертвой в частном доме в Домодедово.
Московский Комсомолец вчера в 13:44
Футбол

«Арсенал» победил «Борнмут» в восьмом туре АПЛ

Лондонский «Арсенал» обыграл «Борнмут» в матче восьмого тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
RT на русском 10:54
Происшествия

На Урале дети закопали живьем щенков, выкопали и забили до смерти

Сообщается, что малолетние живодеры схватили пятерых щенков, которых месяц назад родила дворовая собака, закопали их, затем выкопали и избили до смерти.
Московский Комсомолец 09:06
Единоборства

Головкин победил Деревянченко под гул болельщиков

Награждение Головкина чемпионскими поясами прошло под гул болельщиков.
Lenta.ru 00:06
Здоровье

Из российских аптек отзывают препарат от изжоги, вызывающий рак

Из российских аптек срочно отзывают препарат, который миллионы людей принимают, чтобы облегчить симптомы изжоги и других желудочно-кишечных проблем.
Твой Континент 03 октября в 07:43
Наука

Уникальный алмаз-матрешку нашли в Якутии

Уникальный алмаз, возрастом 800 миллионов лет, добыли в Якутии сотрудники компании «Алроса».
Вести ПК в Воронеже 04 октября в 11:21
Хоккей

«Отец отравился ядовитым газом и умер. Остались с мамой и тремя братьями». Большое интервью Бориса Михайлова

«Слева на фасаде — портрет Локтева, но вы идите направо, в сторону портрета Тарасова», — объяснял мне накануне по телефону Михайлов.
Спорт-Экспресс 07:55
Общество

Взявшую под опеку шестерых детей девушку начали травить чиновники

Девушка из Челябинской области по имени Кристина Евтушенко после смерти родителей взяла под опеку своих шестерых братьев и сестёр, так как не хотела отдавать их в детский дом.
News.ru 09:46
Гаджеты

Google сообщила об уязвимости в смартфонах Huawei, Samsung и Xiaomi

Компания Google сообщила об уязвимости в смартфонах Huawei, Samsung и Xiaomi из-за операционной системы Android.
UfacityNews.ru 04 октября в 16:06
Футбол

Фанаты ЦСКА поддержали Ганчаренко

Болельщики ЦСКА на матче двенадцатого тура российской Премьер-лиги против «Ростова» устроили акцию в поддержку главного тренера команды Виктора Ганчаренко.
Евро-футбол.ру 10:25
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Роман Алексеевич Ерёменко
Финский футболист
Финский футболист, атакующий полузащитник, игрок футбольного клуба «Ростов». Выступал в сборной Финляндии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное